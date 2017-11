Victorie mare pentru tricolorii mici cu Grecia

Nationala sub 19 ani a Romaniei a debutat cu dreptul in preliminariile pentru calificarea la Campionatul European din Finlanda 2018. Tinerii tricolori s-au impus, cu 2-1, pe terenul Greciei, una dintre contracandidatele la ocuparea unuia din primele doua locuri. Grecia a deschis scorul in minutul 24 prin Douvikas, insa Romania a egalat in minutul 39 prin Morutan cu un sut spectaculos din marginea careului. In partea secunda, minutul 65, Sintean marca golul victoriei pentru Romania.Echipa României: 1. Vlad – 18. Trușescu (Neciu 77’), 3. Dima, 5. Screciu, 2. Haruț – 7. Dragomir (C), 6. Boboc -11. Micovschi, 10. Mățan, 8. Moruțan – 9. Sîntean (Moldoveanu 66’). Antrenor: Adrian Boingiu. Intr-o alta partida din Grupa a 10-a, Rusia a invins Gibraltarul, cu 4-0. Romania mai are de jucat cu Rusia pe 11 noiembrie si cu Gibraltar pe 14 noiembrie.Primele doua merg mai departe in Turul de Elita, ultima faza a calificarilor la Campionatul European.