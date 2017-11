VIDEO/FOTO. Expoziția ”Remus Țiplea- un oșan printre noi”, deschisă la Londra

Asociația românească „Zestrea Strămoșească” din Londra, sub înaltul patronaj al Ambasadei României în Marea Britanie, a organizat, vineri seara, la restaurantul „Casa Românească” din Londra, expoziția de artă fotografică „Remus Țiplea- un oșan printre noi”, iar sâmbătă, de la ora 12:00 la librăria „Barham Gammenity” din Londra, a avut loc lansarea albumului fotoetnografic Țara Oașului, „Din Oaș în Paști” de Remus Țiplea, realizat cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Satu Mare. Evenimentul a fost moderat de Robert Laszlo, manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare.

Pe parcursul evenimentului de vineri seara a avut loc un spectacol folcloric românesc, în cadrul căruia s-a oferit posibilitatea de a degusta preparate românești, oferite de către comunitatea românească stabilită în Marea Britanie.

Într-o lume în care avem tot mai multe poze și tot mai puține fotografii, Remus Țiplea este – fără îndoială – un reper estetic care vine și pune o mărturie vizuală despre o lume, cea a Oașului, care în ciuda unei globalizări feroce, se încăpățânează să-și păstreze matricea identitară.

Fotografiile lui Țiplea nu urmăresc spectacularul, nu vor să impresioneze privitorul cu efecte nemaivăzute. Demersul său este unul valorizator, nu doar din punct de vedere estetic, ci mai important, din cel al salvării memoriei de la uitare prin distrugere și neantizare.

Manifestarea a fost organizată la inițiativa românilor din Londra, și se înscrie în strategia de promovarea a imaginii reale a României, vizitatorii expoziției vor putea admira frumusețile Țării Oașului, unul din ținuturile arhaice ale României.

Remus Țiplea s-a născut în 1972, în Negrești Oaș, județul Satu Mare, „oșan în totalitate, în cuget și simțiri”, cum îi place să spună. A început să fotografieze din anul 2009. În anul 2015, Institutul Cultural Român din Lisabona i-a organizat o expoziție personală în cadrul Serilor „Acasă”. Este finalist cu proiectul „Ciurdarii” la Sony World Photography Awards 2016, serie expusă în Londra, Berlin, Köln, Beijing, New York, Milano, etc. Publică în The Guardian, The Telegraph, La Repubblica, National Geographic, The Huffington Post, LensCulture, Feature Shoot, Vice, etc.