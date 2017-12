11 medalii obținute de karateka de la CSM la Mondiale

In perioada 30 noiembrie – 03 decembrie, sportivii de la sectia de karate a CSM Satu Mare au participat la Campionatul Mondial de Karate UWK, organizat in localitatea Montecatini – Italia si care a adunat la start 2300 sportivi din 44 de tari. Competitia a fost organizata sub egida United World Karate, federatia mondiala care reuneste karate-ul sub 3 ramuri : traditional, general si contact. Sportivii satmareni Balacescu Igor, Burya Patrick, Risnoveanu Alin si Vancsa Daiana – componenti ai lotului national – au reprezentat cu brio tara noastra si au obtinut 4 medalii de aur, 2 medalii de argint si 5 medalii de bronz. Fiind o competitie desfasurata pe parcursul a mai multor zile, sportivii nostri au dat dovada de o buna pregatire fizica si tehnica, parcursul sportivilor nostri a fost unul fara cusur in toate fazele concursului. Din pacate, pe langa emotiile si bucuriile traite la maxim in obtinerea medaliilor, karateka satmareni au avut parte si de momente mai putin placute, cand Burya Patrick a suferit o accidentare tocmai in finala de duminica in probele individuale, astfel ratand medalia de aur mult ravnita si meritata.

Rezultate finale ale competitiei mondiale sunt urmatoarele:

Probe pe echipe: Medalie de aur – kumite echipe sanbon junioare – Vancsa Daiana Medalie de aur – kumite echipe sanbon rotativ junioare – Vancsa Daiana Medalie de aur – kumite echipe sanbon juniori – Burya Patrick Medalie de argint – kumite echipe sanbon rotativ juniori – Burya Patrick Medalie de bronz – kumite echipe ippon seniori – Balacescu Igor Medalie de bronz – kumite echipe ippon rotativ seniori- Balacescu Igor Medalie de bronz – kumite echipe ippon juniori – Risnoveanu Alin Medalie de bronz – kumite echipe ippon rotativ juniori – Risnoveanu Alin

Probe individuale:Medalie de aur – Vancsa Daiana : kumite sanbon junioare -55 kgMedalie de argint – Burya Patrick : kumite sanbon juniori +85 kg Medalie de bronz – Burya Patrick : kumite sanbon juniori Open Se aduc mulțumiri autoritatilor locale si conducerii CSM Satu Mare pentru sprijinul acordat precum și tuturor sustinatorilor echipei.