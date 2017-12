Alcooliști la volan

Polițiștii sătmăreni au depistat, la acest sfârșit de săptămână mai mulți șoferi care s-au urcat la volan deși, în prealabil, consumaseră băuturi alcoolice. Chiar în cantități impresionante. Polițiștii Secției Poliție Rurală Gherța Mică au oprit la data de 9 decembrie a.c., la ora 20.50, în localitatea Bocicău, un autoturism condus de un bărbat, de 30 de ani, din satul Stîna. Fiind testat cu aparatul alcooltest conducătorul auto, a rezultat faptul că acesta avea o concentrație alcoolică de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat. Astfel că a fost condus la unitatea spitalicească în vederea recoltării de probe biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. De asemenea, și polițiștii rutieri din cadrul Poliției oraș Negrești Oaș, au depistat un conducător auto, de 30 de ani, din comuna Orașu Nou, care se afla la volanul unui autoturism în orașul Negrești Oaș, sub influența băuturilor alcoolice. Astfel fiind testat cu aparatul alcooltest a rezultat o concentrație de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cele două cauze s-au întocmit dosare penale sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice.