Colind fără sunete muzicale

La sfârşitul fiecărui an, cei mai calculaţi dintre noi îşi fac tot felul de evaluări, atât materiale cât şi morale. În faţa divinităţii, la spovedania dinaintea Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos, a Crăciunului, mulţi regretă anumite comportamente şi fapte pe care n-ar fi trebuit să le săvârşească. În faţa propriei existenţe materiale, unii luptă pentru supravieţuire şi elaborează strategii pe termen scurt, mediu şi lung, în funcţie de poziţia lor socială, vârstă sau responsabilitate profesională. Clipele de răgaz şi de meditaţie interioară sunt puţine, pentru că în permanenţă omul harnic este în acţiune. Fericirea este de scurtă durată. Timpul şi rapiditatea de a găsi soluţii la diverse şi imprevizibile probleme, care se ivesc la orizontul noului an, sunt de multe ori vitale. Concurenţa este mereu în schimbare, iar „legea junglei” mai funcţionează în diferite medii sociale.La sfârşitul fiecărui an, cei mai calculaţi dintre noi îşi fac tot felul de evaluări, atât materiale cât şi morale. În faţa divinităţii, la spovedania dinaintea Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos, a Crăciunului, mulţi regretă anumite comportamente şi fapte pe care n-ar fi trebuit să le săvârşească. În faţa propriei existenţe materiale, unii luptă pentru supravieţuire şi elaborează strategii pe termen scurt, mediu şi lung, în funcţie de poziţia lor socială, vârstă sau responsabilitate profesională. Clipele de răgaz şi de meditaţie interioară sunt puţine, pentru că în permanenţă omul harnic este în acţiune. Fericirea este de scurtă durată. Timpul şi rapiditatea de a găsi soluţii la diverse şi imprevizibile probleme, care se ivesc la orizontul noului an, sunt de multe ori vitale. Concurenţa este mereu în schimbare, iar „legea junglei” mai funcţionează în diferite medii sociale. În „deşertul” existenţei noastre, trebuie să construim mereu oaze de linişte şi siguranţă, temporare, pentru că dinamica vieţii, cu tehnologia ei cu tot, este fascinantă, provocatoare şi exigentă. Cu cât eşti mai creativ, docil, analitic, perseverent, cu o „viteză de reacţie” eficace, flexibil şi complex în acţiunile tale, cu atât şansa de supravieţuire este mai mare. „Astăzi nu te poţi baza pe un singur job!”, cum se spune, pentru că mâine s-ar putea ca acesta să fie perimat şi să dispară din schema ofertelor. În „tranşeele vieţii” nu prea există loc de indolenţă, lenevie, comoditate, lipsă de profesionalism şi nerespectarea legilor morale şi juridice. Chiar dacă sunt zile în care mănânci şi bei apă o dată pe zi, sacrificiul tău nu interesează pe nimeni. Importante sunt rezultatele performante, perseverenţa şi dăruirea afectiv-profesională. În anumite momente ale vieţii, ne abatem de la drumul cel drept „cu voie sau fără voie, cu ştiinţă sau neştiinţă păcătuim”. Important este să ne recunoaştem rătăcirile, „să învăţăm din propriile noastre greşeli” sau din greşelile semenilor noştri şi să reintrăm pe „făgaşul normal”. Este omul liber sau nu? Se poate bucura omul de libertate în spaţiul existenţei terestre? Unii înţeleg libertatea ca pe o descătuşare a poftelor şi dorinţelor trupeşti, fără limite morale, indiferent de natura lor. Alţii înţeleg libertatea ca pe o asumare a respectării unor reguli obligatorii, fie ele de natură juridică, religioasă sau cele cuprinse în cutuma străbună. Prieteni! În seara de Moş Ajun vă invit la un pahar cu vin, o halcă de friptură, că nu e făptură fără gură. În suflete va pătrunde Vinul, Măria sa Colindul. Să nu vă fie frică de-ntuneric ! Nici de spaimele nopţii răsfirate printre crengile copacilor dezgoliţi de copilărie. Prieteni! Haideţi să bem un pahar cu vin în liniştea nopţilor de Crăciun. Să uităm de materialitatea lumii! Să uităm de bani! De laurii zilei ! Haideţi să ne-fruptăm din bogăţia colindelor. Haideţi să râdem, să ne veselim, să ne spunem în familie dorinţele magice. Lăsaţi Iubirea Naşterii Mântuitorului să vă pătrundă în suflete, mai presus decât dorinţele telurice. În nopţile Crăciunului, colindele răsună dintre ramurile parfumate de brad, ca nişte Trâmbiţe venite din cele patru zări ale Universului Divin. Iubirea-i cheia nemuririi noastre.

Dumitru Ţimerman