Dan Petrescu nu vede cu ochi buni înjumătăţirea punctelor

Lider in Liga 1 Betano cu CFR Cluj dupa 21 de etape, antrenorul Dan Petrescu se considera defavorizat de sistemul competitional din Romania care prevede injumatatirea punctelor la finalul sezonului regulat. “Nu mi se pare fair-play sa faci niste puncte si cineva sa ti le ia. La noi in playoff se intampla ceva unic in fotbalul mondial. Probabil daca as fi fost pe alta pozitie, as fi spus altceva, dar nu cred. Ne dezavantajeaza clar acest regulament”, a spus Petrescu dupa victoria cu ACS Poli Timisoara, scor 1-0. Tehnicianul celor de la CFR Cluj a comentat si introducerea arbitrajului video in Liga 1 din sezonul urmator. “Mi-a placut declaratia lui Balaj, care a fost un mare arbitru. Sunt de parerea lui ca arbitrajul video va ajuta foarte mult fotbalul. Vor mai fi faze, dar mai putine. Am vazut in Germania si Italia ca s-au luat decizii bune dupa arbitrajul video”, crede Petrescu.