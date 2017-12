Depunctări pe bandă rulantă la Olimpia

Finalul anului 2017 este unul îngrozitor pentru clubul Olimpia Satu Mare. Punctele obţinute în acest sezon de jucătorii antrenaţi mai întâi de Tibor Selymes şi mai apoi de Zoltan Ritli se duc pe apa sâmbetei. Totul din cauza incompetenţei foştilor sau actualilor conducători. Pentru a treia săptămână consecutivă, clubul sătmărean a pierdut patru puncte şi a ajuns la o penalizare de 12 puncte din cauza litigiilor cu foştii jucători.

Ajunsă pe ultimul loc în clasamentul Ligii 2 din cauza acestor penalizări , Olimpia mai are acum doar 11 puncte dintr-un total de 23 obţinute pe teren. Dacă va reuşi să supravieţuiască în această iarnă, însă nu-şi va stinge litigiile cu foştii jucători şi va primi noi depunctări, gruparea sătmăreană va ajunge în cele din urmă la excluderea din campionat. În loc să fie pe locul 13 în clasament, pe o poziţie care îi asigură menţinerea în Liga 2 datorită punctelor obţinute pe teren în primele 21 de etape (23 de puncte), Olimpia iernează pe ultimul loc şi îşi reduce săptămânal şansele de a continua în campionat, dar, şi mai rău, de a rămâne în viaţă.

12 puncte scăzute în trei săptămâni

Miercuri, 13 decembrie, membrii Comisiei de Disciplină şi Etică a FRF au decis din nou depunctarea echipei cu patru puncte din cauza proceselor cu Iulian Anca Trip şi Bogdan Faur. Până acum, Olimpia fusese penalizată cu câte două puncte în litigiile cu Adrian Voicu (de două ori), Iulian Anca Trip şi Adrian Ciuc. ”Comisia în baza art. 24 lit. C pct. 1 lit. b din Regulamentul privind Statutul şi Transferul Jucătorilor de Fotbal a dispus sancţionarea CS FC Olimpia 2010 Satu Mare cu scăderea de puncte asupra celor acumulate în campionat de echipa de categoria cea mai ridicată – depunctare 2 puncte pentru perioada 23.11.2017-07.12.2017.Comisia a acordat termen în data de 17.01.2018, ora 15.00, dată la care clubul debitor să prezinte dovada plăţii faţă de creditorul Anca Trip Iulian Daniel pentru a evita în continuare depunctarea”, este verdictul Comisiei de Disciplină şi Etică a FRF în cazul litigiului Olimpiei cu Iulian Anca Trip, unul asemănător fiind dat şi în cazul lui Bogdan Florin Faur. Până acum, Olimpia are litigii în urma cărora a pierdut puncte cu patru foşti jucători: Adrian Voicu, Iulian Anca Trip, Adrian Ciuc şi Bogdan Faur. În acest moment, Olimpia, care mai are doar 11 puncte în clasament, se află la 9 puncte în spatele primei echipe care se află deasupra zonei retrogradării, Metaloglobus.

Olimpia anunţă un parteneriat cu Cashback World

În ziua în care pierdea încă patru puncte în clasament, Olimpia anunţa pe pagina oficială de facebook un parteneriat cu “cea mai mare comunitate de cumpărători la nivel mondial”, Cashback World. “FC Olimpia Satu Mare anunţă începerea parteneriatului cu compania internaţională Cashback World. Încheierea acestui parteneriat este o realizare importantă venită într-un moment crucial pentru echipa sătmăreană, Cashback World fiind cea mai mare comunitate de cumpărători la nivel mondial. Acest parteneriat aduce beneficii atât clubului, cât şi suporterilor. În cel mai scurt timp posibil vom reveni cu amănunte. Fiţi pe fază!”, este comunicatul clubului Olimpia (sursa liga2.ro). Parteneriatul cu Cashback World constă in faptul că FC Olimpia Satu Mare a devenit membru al comunității Cashback World, astfel clubul are dreptul de a distribui suporterilor și celor interesați să ajute clubul carduri Cashback World cu însemnele clubului (vezi imaginea de jos). Prin utilizarea cardului la partenerii comerciali ai Cashback World, atât în țară cât și în străinătate, 1% din volumul cumpărăturilor efectuate la acești parteneri va fi direcționat în contul clubului. Cei interesați să intre în posesia cardului sunt rugați să ne contacteze în privat sau la adresa de e-mail: olimpia2010sm@gmail.com. Acest parteneriat nu ar fi fost posibil fără implicarea VoluntariOlimpiști și ai partenerilor comerciali Cashback World din Satu Mare.

