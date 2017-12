FOTO. Un consilier local trage un serios semnal de alarmă. Cele ungurești – color, cele românești – alb-negru

Unul dintre consilierii locali PSD trage un semnal de alarmă cu privire la ceea ce se întâmplă în una dintre instituțiile subordonate Primăriei Satu Mare, și anume în Teatrul de Nord.

Radu Roca își exprimă nemulțumirea asupra faptului că afișele care promovează piesele de teatru jucate de către trupa maghiară de la Teatrul de Nord sunt de bună calitate și color, în timp ce cele care promovează spectacolele Secției Române sunt alb-negru, de parcă sunt anunțuri mortuare.

Consilierul a făcut câteva fotografii pe care le-a postat pe contul său de pe un site de socializare însoțite de un text pe care-l redăm în totalitate.

”Dragi prieteni !

Am fost azi la Agenția de bilete a Teatrului de Nord Satu Mare pentru a cumpara niste bilete pentru o piesa de teatru si am rămas profund indignat de modul preferențial în care conducerea teatrului intelege sa promoveze spectacolele si anume:

95% din afișe, care sunt de înaltă calitate, sunt pt promovarea spectacolelor în limba maghiară pe cand spectacolele in limba romana sunt promovate pe o coală de hârtie alb-negru, de gândesti ca este un anunt mortuar, afisat in partea de jos stanga intr-un colt după cum puteți observa din imagine !

Va intreb eu daca dumneavoastra v-i se pare normal ca promovarea spectacolelor sa se faca in acest mod intr-un oras in care populația in proportie de 70% este de etnie romana si Teatrul primește finanțare din bani publici, adică din banii nostri ai tuturor satmarenilor?!

Avem actori valorosi la sectia romana, chiar nu merita promovati si ei cum se cuvine ? Atunci macar aveti putin respect fata de iubitorii de teatru de etnie romana…”