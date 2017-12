FOTO. Vești bune pentru oșeni. Taxele și impozitele locale nu se majorează la Negrești

Consiliul Local Negrești-Oaș, a aprobat, în ultima ședință din acest an, proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018.

”Am decis să nu majorăm nici în acest an taxele și impozitele locale, așa cum nu am făcut-o nici în ultimii ani, însă mă aștept ca negreștenii să conștientizeze acest lucru și să contribuie la îmbunătățirea gradului de colectare a acestora.

Am reușit, an de an, să mărim gradul de colectare, dar încă suntem departe de a fi mulțumiți. Sper ca negreștenii rău-platnici să aprecieze faptul că nu majorăm impozitele și să le achite la timp!”, a declarat primarul orașului Negrești-Oaș, Aurelia Fedorca.