FOTOGALERIE. Imaginile groazei la Dara. 70 de câini uciși ilegal

Reprezentații Asociație ARDA din Oradea îi acuză pe administratorii ”lagărului de câini” de la dara că au ucis ilegal 60-70 de câini. Când au ajuns azi la Dara, adăpostul era gol.

În cele ce urmează redăm poziția Asociației ARDA față de cele petrecute în ”lagărul morții” de la Dara.

”Ieri, in lagarul de la Dara au fost EUTANASIATI TOTI CAINII, in jur de 60-70.. Au ramas in viata cativa cu cip, capturati ilegal.

Au fost EUTANASIATI, desi reprezentantul Asociatiei Freelife SM i-a sunat si a fost si la fata locului sa adopte cati poate.

ADMINUL lagarului, BALOGH IOSIF, nu era la fata locului, deci reprezentanta ONG-ului nu a avut ce face. I-a sunat si le-a spus ce vrea. Au ramas intelesi, ca va merge azi dupa caini.

AZI LAGARUL ERA GOL…CAINII AU FOST UCISI…



In atentia domnilor BALOGH IOSIF si al veterinarului MAGOS ATTILA.

Ati ucis cu intentie zeci de suflete. I-ati omorat desi a existat cerere de adoptie.

Nu ati respectat termenul de 14 zile stabilite de legea 258/2011 atat se asteapta inainte de eutanasiere.

Ati eutanasiat caini sanatosi.

Ati omorat cu intentie acesti caini!



Ati refuzat tacit salvarea lor. Ca puteau fii salvati de FREELIFESM.

Depunem plangere prealabila, pt UCIDEREA CU INTENTIE, PREMEDITATA a cainilor capturati. Ati ucis mai mult de 60 de suflete nevinovate.

Vom sesiza Prefectul din Satu Mare, Primăria, DSVSA si veti fii opriti odata pt totdeauna.

Vom cere sa fiti restrictionati si in tinerea animalelor de companie. Nici macar acasa nu veti putea avea caini dupa ce se termina procesul.

Nu cu o singura asociatie stati de fata. Suntem 4 asociatii care ne mobilizam sa fiti pedepsiti si sa platiti pt toate cele 1.200 de suflete ucise in ultimii 3 ani.”