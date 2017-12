Frații Bocsi au impresionat la Cupa Căuașului

A patra ediție a turneului de box dotat cu Cupa Căuașului a avut loc în week-end la Casa de cultură din localitate. Au fost 69 de pugiliști prezenți la gală din România, Ungaria și Republica Moldova iar în total am avut 39 de meciuri toate extrem de atractive. Cei patru sportivi de la Olimpia Căuaș au impresionat și au terminat pe prima poziție la categoriile lor de greutate. Iar cei trei frați Bocsi, Patrick, Balazs și Szilard, au fost aplaudați la scenă deschisă după duelurile din ring. ”Vreau să-i felicit pe toți cei prezenți la această gală. A fost un sfârșit de săptămână deosebit pentru iubitorii de box din zona Căuașului. Mă bucur că de la gală la gală acești băieți cresc în valoare și suntem mândri de ce am realizat în acest an la nivelul județului, în box”, a spus Florin Mulcuțan, președintele AJ Box Satu Mare. Invitat aseară în cadrul emisiunii Săptămâna sportivă de la Nord Vest TV, Mulcuțan a ținut să le mulțumească tuturor celor implicați în organizare.