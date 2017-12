Gala laureaților sportului sătmărean

Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” a fost miercuri gazda „Galei Laureaților Sportului Sătmărean 2017”, eveniment organizat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret (DJST) Satu Mare la care au participat sportivii sătmăreni, antrenorii, reprezentanții structurilor sportive, președinții de cluburi sportive sătmărene.

Chiar dacă s-a transferat la începutul lunii la APIA, fostul director al DJST, Virgil Dragoș, a fost cel care s-a ocupat de organizare împreună cu echipa de specialiști de la Direcție. Au fost premiați sportivii de pe locurile 15 până pe locul 6, care au primit pachete cu alimente. Cei prezenți au avut parte și de momente artistice deosebite susţinute de corul Excelsior al Liceului de Arte Aurel Popp. Apoi, a continuat premierea sportivilor de pe locurile 1-5 din clasamentul sporturilor olimpice și neolimpice. Sportivii de pe primele trei locuri au fost premiați în bani. Sportivii anului 2017 sunt voleibalistele Adriana Matei și Beata Vaida la sporturile olimpice, iar karateka Daiana Vancsa la sporturile neolimpice .

Din păcate de la festivitate au lipsit chiar voleibalistele Adriana Matei și Vaida Beata. Cele două împreună cu antrenorul Adrian Pricop s-au transferat la finalul anului la CSM București iar acum se află într-un stagiu de pregătire în Italia. Premiile au fost oferite de viceprimarul Doina Feher impreuna cu actualul director interimar al DJST, Ioan Ardelean. Un moment deosebit i-a fost dedicat lui Alexandru Simon, fost consilier la DJST. Acesta a primit o placheta speciala pentru Întreaga activitate desfasurata in cadrul directiei. “Un om special care s-a confundat practic cu DJST ul in ultimii 20 de ani. Ii multumesc pentru colaborare si îi dorim sanatate multa si o pensie lunga.” a spus fostul director DJST, Virgil Dragos. Felicitări organizatorilor pentru ideea de a readuce familia sportului sătmărean într-o locație de ținută care să ofere respectul cuvenit acestor adevărați ambasadori ai Sătmarului. Iar de la anul poate se vor apropia și sponsorii de acest eveniment căci performanța adevărată cu…bani se ține! Sărbători fericite și un an nou plin de satisfacții și performanțe!