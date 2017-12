Mașină spartă la Satu Mare. Autorul, căutat și pe net

O sătmăreancă și-a găsit aseară mașina spartă în cartierul Micro 15. Alena Ignătescu cere ajutorul sătmărenilor pentru a prinde hoțul care i-a furat o geantă în care se aflau acte, bani, carduri și chei.

”În jurul orei 19.00 în parcarea din spatele Wellness Spa din Micro 15, mi-a fost spart geamul din dreapta față al mașinii și mi-a fost sustrasă geanta care se afla sub scaun. În ea am avut buletinul, permisul, certificatul de înmatriculare al mașinii, asigurarea obligatorie, telefonul și niște bani, nesemnificativi, ținând cont de paguba care mi-a făcut-o. Sincer nici nu știu cu ce să încep și în ce direcție s-o apuc ! Aveam chei și carduri în geantă pe lângă telefon și acte”, scrie Alena Ignătescu pe pagina sa de Facebook.

Alena Ignătescu îi roagă pe sătmăreni să distribuie această postare paote, totuși, a văzut cineva, ceva.

Cei care pot să ofere informații sunt rugați să o contacteze pe Alena Ignătescu pe Facebook (https://www.facebook.com/ignatescu.alena).