Obiective realizate, prezentate din autobuz. Conferință de presă maraton

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, alături de viceprimarii Doina Feher și Adrian Albu, împreună cu administratorul public al orașului, Maskulik Csaba, au susținut miercuri, 20 decembrie, o conferință de presă maraton, într-unul dintre autobuzele achiziționate recent de societatea de transport în comun, Transurban.

La întâlnirea cu reprezentanții media au participat și consilierii Ștefan Bertici, Robert Maurer, Dumitru Fanea și Ciprian Crăciun, aceștia recunoscând că acțiunea este una lăudabilă, și cu totul inedită.

Traseul propus de conducerea municipiului Satu Mare a inclus deplasări pe principalele străzi și artere de circulație care au fost reabilitate pe parcursul anului 2017.

”Anul 2017 a fost unul al investițiilor în infrastructură. Așa cum ne-am propus la începutul anului, au fost reabilitate străzi, unele pe care nu s-a mai intervenit de zeci de ani, au fost modernizate școli și grădinițe, a fost demarat proiectul privind reabilitarea Centrului Nou al municipiului Satu Mare. Numai anul acesta am investit 40 milioane lei în reabilitarea a 40 de străzi, extinderea iluminatului public, modernizarea parcărilor, iar alte 3,5 milioane de lei am investit în modernizarea școlilor. Nu sunt doar sume, sunt fapte concrete, investiții care arată că mișcăm lucrurile, ca am dat o direcție dezvoltării municipiului Satu Mare.”, a declarat primarul Kereskényi Gábor.

Reprezentanții media au fost invitați să observe o parte dintre obiectivele de infrastructură bifate în acest an, pe traiectoria: Bulevardul Transilvania – Bulevardul Careiului – Str.Proiectantului – zona Oituz – Str. Depozitelor – Bulevardul Independenței – Str.Ion Ghica – Str. Gorunului.

La fiecare oprire, primarul municipiului și administratorul public au făcut observații privind proiectele de investiții, desfășurarea lucrărilor, cât și despre modul în care vor continua investițiile în zonele respective.

Astfel, în 2017, s-a cheltuit suma 40 de milioane lei pentru reabilitarea, modernizarea unor obiective de infrastructură, cât și reparația unor străzi și artere principale de circulație din municipiu:

Pista pentru bicicliști str. Barițiu- str. Gorunului Reabilitare și modernizare bloc de locuințe sociale situat pe str. Ostrovului Extindere iluminat public pe str. Stupilor și str. Spicului Extindere iluminat public în municipiul Satu Mare Reparații capitale la Podul Decebal Modernizarea străzilor: Diana, Digului, zona Curtuiuș, Drumul Careiului, 1 Iunie, Lunca Sighet, Mărăști, Reabilitarea străzilor Ioan Slavici, Ion Creangă,Arad,Toamnei, Fraternității, Egalității, Mică, Ion Ghica, Ana Ipătescu, G. L. Purcărete, Golescu, Gorunului, Tineretului, 9 Mai, Nicolae Iorga, Voltaire, Avram Iancu, intersecția Rodnei-Ady Endre, Independenței, Jubileului, Lucian Blaga, Proiectantului, Depozitelor, Bârgăului, zona Oituz, trotuarele din Piața Rodului, respectiv zonele rămas neasfaltate de pe străzile Făgăraș, Mușețel, Iasomiei, Piața Zenit, pavarea Parcul Brândușa, trotuarele și alei pe Bulevardul Transilvana, Piața 25 Octombrie, Piața Romană Modernizat a 5 cvartale de parcări în cartierele Micro 17 și Carpați

De asemenea, pentru modernizarea, reparațiile și dotările efectuate la următoarele unități de învățâmânt s-au alocat 3,5 milioane de lei:

P.P “Dumbrava Minunată” P.P Nr. 5 P.P Nr. 6 P.P, Nr. 7 P.P Nr. 9 P.P Guliver P.P. Nr. 11 P.P. Nr. 13 P.P Voinicelul P.P. Nr.33 P.P. 14 Mai Șcl. Gimnazială “Grigore Moisil” Șcl. Gimnazială “Constantin Brâncoveanu” Șcl. Gimnazială “Bălcescu-Petofi” Șcl. Gimnazială “Mircea Eliade” Șcl. Gimnazială “Octavian Goga” Șcl. Gimnazială Nr. 10 Șcl. Gimnazială “Ion Creangă” Șcl. Gimnazială “Avram Iancu” Șcl. Gimnazială “Lucian Blaga” Șcl. Gimnazială “Vasile Lucaciu” N “Mihai Eminescu” N “Ioan Slavici” N “Doamna Stanca” N “Kolcsey-Ferenc” Liceul Teologic Ortodox “Nicolae Steinhardt” Liceul de Artă “Aurel Popp” Liceul Teoretic German “Johann Ettinger” Liceul cu Program Sportiv Liceul Reformat Colegiul Tehnic de Transporturi și Telecomunicații “I.C Brătianu” Colegiul Economic “Gheorghe Dragoș” Liceul Tehnologic Industrie Alimentară “George Emil Palade” Centrul Județean de Excelență

La aceste unități de învățâmânt s-au făcut reparații curente, s-au înlocuit geamuri, s-a reabilitat fațada sau acoperișul, s-a amenajat curtea, s-a reparat instalația electrică, s-a reparat sala de sport ori s-au cumpărat diferite obiecte pentru dotarea claselor, a bucătăriei a cabinetelor stomatologice etc.

“ Cu toate că ne așteaptă un an greu din punct de vedere bugetar, vom continua investițiile și anul viitor, pentru că numai prin astfel de proiecte și investiții Satu Mare se va dezvolta! Nu dorim și nu putem să scădem ritmul pentru că avem multe de recuperat, avem multă treabă de făcut, iar pentru a realiza acest deziderat vom aloca fiecare leu pentru dezvoltare! “, a concluzionat primarul Kereskényi Gábor.