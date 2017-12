Primii colindători la NVTV și GNV

În Postul Crăciunului cel mai frumos este să primești colindători în casa ta. An de an, Nord Vest TV și Gazeta de Nord-Vest își deschid porțile pentru a primi cei mai frumoși copii și pentru a asculta glasurile cristaline ale talentaților mici artiști. Primii care au trecut pragul studioului Nord Vest TV și redacției Gazeta de Nord-Vest pentru a ne colinda au fost elevii clasei a I-a de la Liceul de Arte Aurel Popp . Sub coordonarea învăţătoarei Elida Penina Paul, copiii ne-au colindat şi ne-au transmis urările lor sincere. În Postul Crăciunului cel mai frumos este să primești colindători în casa ta. An de an, Nord Vest TV și Gazeta de Nord-Vest își deschid porțile pentru a primi cei mai frumoși copii și pentru a asculta glasurile cristaline ale talentaților mici artiști. Primii care au trecut pragul studioului Nord Vest TV și redacției Gazeta de Nord-Vest pentru a ne colinda au fost elevii clasei a I-a de la Liceul de Arte Aurel Popp . Sub coordonarea învăţătoarei Elida Penina Paul, copiii ne-au colindat şi ne-au transmis urările lor sincere. Copilașii din ”Clasa albinuțelor” sunt copii talentați, fiecare dintre ei studiind câte un instrument, vioară sau pian. Instituția noastră nu este singura pe care o vor colinda în această săptămână. Ei au mai colindat Instituția Prefectului și urmează și alte instituții din Satu Mare. Nu în ultimul rând, i-au transmis Moşului gândurile lor şi lista cu dorinţele care vor să le fie îndeplinite de Crăciun.