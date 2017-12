PSD Satu Mare: Un an cu investiții masive și cu măsuri care aduc mai mulți bani în buzunarele românilor

Președintele PSD Satu Mare, Aurelia Fedorca, și parlamentarii Ioana Bran și Gabriel Leș au prezentat, joi, în cadrul unei conferințe de presă un scurt bilanț la final de an și la împlinirea unui an de guvernare PSD în România.

Aurelia Fedorca a declarat că anul 2017 a fost unul fructuos pe toate planurile, atât la nivel național cât și pe plan local.

”A fost un an în care Guvernul PSD a alocat fonduri importante județului Satu Mare și în care am dus la îndeplinire cel puțin 100 de măsuri asumate prin programul de guvernare. Pentru prima oară, în mai puţin de un an, se adoptă măsuri şi se aplică politici majore care aduc mai mulţi bani în buzunarele românilor prin majorările de pensii şi salarii, introduc ordine si criterii de valoare, prin Legea salarizării unitare, simplifică activitatea economică şi reduc fiscalitatea prin noul Cod Fiscal şi determină o creştere economică record, de peste 8,8% în ultimul trimestru, şi de aproape 7%, pe primele 3 trimestre din acest an”, a declarat Aurelia Fedorca.

Liderul PSD a reiterat faptul că primarii care au majorat impozitele și taxele locale pentru anul 2018, cum s-a întâmplat și în municipiul Satu Mare, au greșit față de cetățeni.

”Dacă au putut să aibă grijă de salariile angajaților din primării, trebuiau să aibă grijă și de angajații din mediul privat și de toți salariații. Pentru că scopul Guvernului a fost de a da bani în plus salariaților, prin reducerea cotei de impozitare de la 16 la 10%, iar banii trebuiau lăsați la cetățeni. Prin legea bugetului s-a asumat că primăriile nu vor avea în 2018 venituri mai mici decât în 2017. În plus, municipiul Satu Mare beneficiază de investiții foarte mari de la bugetul central, investiții istorice, și reamintesc aici de finanțarea pentru al treilea pod peste Someș, prin PNDL, dar și de finanțarea pentru centura de ocolire și pod prin Ministerul Transporturilor”, a precizat Aurelia Fedorca.

Liderul PSD a prezentat și situația în cifre după un an de guvernare PSD, la nivelul județului Satu Mare: – PNDL 1 – sunt 98 de proiecte aflate în execuție, în valoare totală de 762.324.998 lei (aproximativ 169,4 milioane euro), PNDL 2 –s-a obținut finanțare pentru 123 de proiecte, care se află în diverse faze de întocmire a documentațiilor, în valoare totală de 625,972,484 lei (aproximativ 139 milioane de euro).

Deputatul Ioana Bran a precizat că în bugetul Ministerului Transproturilor pe anul 2018 au fost cuprinse sumele necesare pentru continuarea lucrărilor la Centura de ocolire a municipului Satu Mare (86,887 milioane lei) și la Centura de ocolire a municipiului Carei (20,931 milioane lei). De asemenea, a fost cuprinsă finanțare pentru toate celelalte proiecte de investiții derulate prin PNDL, inclusiv pentru al treilea pod peste Someș.

Deputatul Ioana Bran a precizat că un alt proiect important care vizează județul nostru este cel privind cultivatorii de goji, știut fiind că în Satu Mare există cea mai mare plantație bio de goji din Europa.

”După vizita din vară a ministrului Agriculturii, Petre Daea, recent am aprobat în Parlament legea pomiculturii, neactualizată încă din 2003, care ajută producătorii de goji și de alte culturi mai noi să poată și ei primi subvenții de la stat și să acceseze fonduri europene”, a precizat Ioana Bran.

Senatorul Gabriel Leș a precizat că, prin bugetul pe 2018 aprobat în Parlament, România își respectă angajamentele luate în fața aliaților noștri și se alocă pentru al doilea an consecutiv 2% din PIB pentru apărare și, totodată, 53 milioane lei pentru majorarea capitalului operatorilor economici din industria de apărare.

”Am fost ministru al primului guvern care a alocat 2% din PIB pentru Apărare, iar România a fost dată ca exemplu pentru modul în care își respectă parteneriatul cu NATO”, a precizat senatorul Gabriel Leș.

Acesta a mai spus că legea privind achiziţionarea sistemului de apărare anti-aeriană Patriot are toate aprobările legale atât din partea Senatului cât și din partea Camerei Deputaților. A fost deja efectuată plata pentru prima baterie, urmând ca următoarele să fie achitate începând cu anul viitor.

Senatorul PSD a arătat că bugetul pentru 2018 este unul axat pe investiții, iar în acest sens au fost aduse modificări importante atât legii achizițiilor publice cât și celei privind parteneriatul public-privat. Sunt două legi care, fiecare în felul ei, facilitează investițiile.

”Pentru a stimula investițiile, Guvernul a adus modificări legislației achizițiilor publice, astfel încât proiectele de infrastructură să poată fi implementate mai repede, iar România să se poată dezvolta în acest domeniu în același ritm cu țările din regiune. De asemenea, Legea parteneriatului public-privat este un nou angajament major asumat în fața românilor, care devine realitate. Legea parteneriatului public-privat a fost modificată astfel încât să servească inițierii și dezvoltării de proiecte, în beneficiul comunităților locale”, a precizat senatorul PSD.