Scandalul artiștilor sătmăreni interziși la Târgul de Crăciun. Decizia primarului

Un adevărat scandal mediatic cauzat de excluderea unor artiști sătmăreni din programul de la scena Târgului de Crăciun a izbucnit în această dimineață în mediul on-line din Satu Mare.

Totul a pornit de la o postare făcută pe contul său de Facebook de Ella Bella.

”Din păcate, am sunat pentru detaliile spectacolului #Ella #Bella din data de 19 decembrie din centrul orașului Satu Mare și mi s-a spus: “v-au scos din program”. Nu contează dorințele și bucuria copiilor… e mai importantă răzbunarea, orgoliul conducerii Primăriei, care consideră că am greșit că am îndrăznit a sărbători românește în țara mea, în orașul meu pe data de #1 Decembrie” – a scris Mihaela Avași într-o postare de Facebook.

Alături de Ella Bela, din programul spectacolelor de la Târgul de Crăciun au mai fost excluși și alți artiști printre care și Sorin Bălaj.

Excluderea celor trei este văzută de acești artiști drept o răzbunare pentru că au ”îndrăznit” să sărbătorească românește de 1 Decembrie chiar în fața scenei de la Târgul de Crăciun.

Lumină în acest caz a făcut, însă, șeful Serviciului comunicare și coordonare instituții subordonate din cadrul Primăriei Satu Mare, Natalia Covaci.

Aceasta a explicat pentru Gazeta de Nord Vest cum s-a ajuns în această situație și care este decizia luată, după apariția acestui scandal, de primarul Kereskenyi Gabor.

”Spectacolele de la Târgul de Crăciun au implicat niște costuri mai mult decât ne așteptam. Programul la scenă fusese anunțat, dar era fictiv, organizatorul având dreptul de a modifica acel program.

Imediat a venit și decesul Regelui, urmat de zile declarate de doliu național, ceea ce ne-a determinat să revizuim programul. Am scos anumite trupe cu gândul să le reprogramăm. Dacă nu este loc la Târgul de Crăciun, mai sunt evenimente. Am eliminat acele trupe sau acei artiști care au mai fost de fiecare dată la noi, sunt de-ai noștri, au participat la aproape toate spectacolele GM Zamfirescu: Sorin Bălaj, Ella Bella și alte trupe. Apoi a izbucnit întregul scandal mediatic.

Programul este responsabilitatea exclusivă a directorului casei de Cultură. Primarul municipiului nici nu s-a băgat în organizarea acelui program. Pentru el conta doar să iasă bine. Gigi Molnar și-a asumat organizarea acestui program, eu am avizat din punctul de vedere al primăriei, tot acel program, inclusiv reașezarea, scoaterea anumitor trupe din program. Domnul primar abia acum a aflat că de fapt Ella Bela era în program după ce a fost scoasă și după ce s-a iscat acest scandal.

Domnul primar ne-a cerut să refacem programul și să o reintroducem pe Ella Bella pentru că nu avem nevoie de scandalul acesta mediatic”, a declarat pentru GNV, Natalia Covaci.

Reprezentantul Primăriei Satu Mare a mai precizat că aceste excluderi nu au nicio legătură cu manifestarea organizată de 1 decembrie de Ella Bella și Sorin Bălaj în fața scenei de la Târgul de Crăciun.

”De Ziua Națională a fost o solicitare din partea lui Sorin Bălaj pentru organizarea unui manifest public. S-a dat acceptul. Am semnat eu hârtia, ca și compartiment de specialitate, și domnul primar. A avut aprobarea primarului pentru organizarea acelui eveniment. Mai mult, primarul nu avea să scoată pe cineva din program atâta vreme cât nici nu știa că este cuprins în acel program”, a mai spus reprezentantul primăriei.

Natalia Covaci a mai arătat că primarul a cerut să fie reintrodus în program toată lumea urmând ca apoi să vadă cum o scot la capăt din punct de vedere financiar. Ella Bella a fost reprogramată la data care a fost, iar ceilalți se va vedea.

Astăzi, Primăria Satu Mare a remis un comunicat de presă prin care anunță modificarea prograului de la Târgul de Crăciun. În acest program, Ella Bella este prevăzută cu un concert pe data de 19 decembrie, cum a fost programat inițial.

Primăria Municipiului Satu Mare aduce la cunoștința sătmărenilor modificarea programului de spectacole în zilele de Doliu Național, respectiv 14, 15 și 16 decembrie 2017.

Pe această cale, invităm sătmărenii să consulte programul spectacolelor actualizat, pe site-ul oficial al instituției : https://goo.gl/ATU842

De asemenea, Teatrul de Nord și Filarmonica Dinu Lipatti și-au reprogramat spectacolele care urmau să aibă loc în zilele de Doliu Național, astfel că, tradiționalul Concert extraordinar de Crăciun va avea loc în 17 și 18 decembrie.

Pentru mai multe detalii, sătmărenii sunt invitați să consulte programul evenimentelor pe site-urile oficiale ale celor două instituții de cultură: www.teatruldenord.ro și www.filarmonicasm.ro”.