Ședință festivă la Carei

Consiliul Local Carei s-a reunit ieri, 20 decembrie 2017, în ultima ședință ordinară din acest an. Ședința s-a desfășurat în cadru festiv, ocazie cu care primarul Eugen Kovacs a prezentat investițiile realizate în acest an în municipiul Carei, a acordat distincția ”Pro Urbe” fostului secretar al Primăriei Carei, Sroth Clara, și a premiat-o pe sportiva Dari Helga pentru rezultatele obţinute la tenis de masă pe plan naţional şi internaţional.

Asistență de la județ La ședința festivă a Consiliului Local Carei au fost prezenți președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, administratorul public al județului, Nagy Szabolcs, consilierii județeni din Carei, Rodica Maxi, Camelia Pacz, Pinter Jozsef și Gindele Emeric, directori de instituții publice, directori de instituții de învățământ și șefii instituțiilor aflate în subordinea Primăriei. În cadrul ședinței ordinare, consilierii locali careieni au aprobat acordarea titlului Pro Urbe fostului secretar al municipiului Carei, Sroth Clara. Primarul Eugen Kovacs a declarat că, prin această distincție, se răsplătește munca depusă mulți ani la rând în slujba administrației locale și a careienilor de către fostul secretar Sroth Clara.

Bilanț prezentat de primar În bilanțul său, primarul Eugen Kovacs a arătat că anul care se încheie a fost unul al reabilitărilor de drumuri și trotuare. ”În Carei au fost asfaltate 116 străzi, în lungime totală de 41 km, însumând 223.000 metri pătrați, pe 16 străzi au fost reasfaltați 17.500 metri pătrați de trotuar, iar pe opt străzi au fost pavate trotuare în suprafață de 14.500 metri pătrați. În Ianculești au fost asfaltate 15 străzi (de fapt toate străzile din sat), în lungime totală de 4,5 kilometri, având o suprafață însumată de 16.000 metri pătrați. În Grădina Viilor am asfaltat Valea Tireamului și Valea Ianculeștiului”, a declarat primarul Kovacs. Valoarea investițiilor realizate în municipiul Carei în acest an a depășit suma de 20 milioane lei, adică aproximativ 4,5 milioane euro, a mai arătat primarul Kovacs. ”Municipiul Carei încheie un an bun”, a concluzionat primarul Eugen Kovacs. Viceprimarul Ludovic Keizer le-a cerut careienilor să contribuie mai mult la păstrarea curățeniei în municipiul Carei.

Asigurări date de președintele CJ Președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, a dat asigurări că, în cursul anului viitor, vor fi asfaltate nu doar străzile din municipiul Carei, ci și toate drumurile județene care asigură legătura cu localitățile din zona învecinată. ”Trebuie să încercăm să facem din Carei și din întregul județ un loc în care e bine de trăit, un loc în care nu ne pleacă tinerii”, a adăugat președintele Pataki, arătând că sunt necesare investițiile și în educație, nu doar în infrastructură. Ședința a fost urmată de o vizită în teren. Invitații au avut ocazia să vadă străzile asfaltate în acest an în municipiul Carei, în Ianculești, precum și noua capelă din satul aparținător. În Ianculești, au fost întâmpinați cu colinde, plăcinte tradiționale și o pălincă bună de către un grup de localnici. Vizita s-a încheiat la sala de sport a Clubului de tenis de masă TAPO, reabilitată cu sprijinul Primăriei Carei. În sala de festivități a Primăriei Carei, primarul Eugen Kovacs a înmânat titlul ”Pro Urbe” fostului secretar al municipiului Carei, Sroth Clara, precum și premiul acordat de Consiliul Local sportivei Dari Helga. Primarul Kovacs le-a mulțumit pentru buna colaborare din acest an consilierilor și angajaților Primăriei Carei. Președintele Pataki Csaba a arătat că modelul implementat la Primăria Carei constituie un model pentru administrația publică din tot județul Satu Mare, iar prin dezvoltarea Careiului se va dezvolta și județul nostru.

Cristian Stan