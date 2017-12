Sumarul rezultatelor competiţionale Loga Dance School

In 2017, sportivii de la Loga Dance School au participat la 21 de concursuri in tara si in Ungaria unde au obtinut 133 de medalii din care 13 de aur, 19 de argint, 29 de bronz, 72 de medalii pe locurile 4,5,6,7 si 8 in finala. Fata de anul trecut, cand sportivii au participat in clasele Hobby, E si D, in acest an mai multe perechi au trecut la o categorie superioara in clasa C. In acest an, la campionatul national de clase, cel mai bun rezultat de la scoala de dans, l-a obtinut perechea Diousi Rafael & Tala Alexia, obtinand locul 4 din 37 de perechi . In 2018 vor debuta mai multe perechi mici de incepatori care abia au implinit 7 ani. Dupa antrenorii scolii de dans, Vekony Viktor & Loga Hajnalka perechea Vonhaz Erik & Vonhaz Ingrid reprezinta scoala la sectiunea standard. Cei mai buni 41 de Sportivi de la Loga Dance School au reprezentat scoala de dans in finalele competitiilor din 2017, aceştia fiind:Diousi Rafael & Tala AlexiaHornyak Daniel & Nagy IuliaKengye Adam & Illes TamaraMakara Daniel & Puscas IuliaNagy Dominik & Ilonczai DoraPop Daniel & Mihali AlexandraPuscas Eduard – Bacutiu Mak ReginaRus Daniel & Medgyesi HannaSilaghi Fartan Luca & Mihai LaraSimon Luca & Simion AmaliaTamas Norbert & Barar CarlaToth Krisztian & Lohan LarisaVarga Andrei & Pauliuc RitaVekony Viktor & Loga HajnalkaVonhaz Erik & Vonhaz IngridBocian MariaBurjan JenniferFinta Fekete TeklaGazsa CsengeKatona DalmaMacioca MelissaPap ArianaPetrenciu ArianaSanta Mic ViktoriaTakacs KlaraTataruca Ioana Pe aceasta cale, Loga Dance School le transmite tuturor satmarenilor un An Nou Fericit plin de impliniri!