Tentativă de suicid la Medieşu Aurit

Politistii locali ai Comunei Mediesu Aurit au fost sesizati telefonic la numarul propriu de urgenta la ora 10:00 cu privire la faptul ca în incinta locuintei la numarul 26 in podul casei se aud zgomote.Patrula Politiei Locale, formata din sef birou Muscan Vlad si politist local superior Berinde Vasile, s-a deplasat la fata locului unde a constatat ca o persoana de sex masculin A.I in varsta de 66 ani era prins cu o sfoara in jurul gatului , aceasta fiind o tentativa de suicid. Politistii au actionat exemplar reusind sa ii desfaca sfoara si sa-l duca jos din podul casei. A fost chemata la fata locului o Ambulanta prin apel la 112 pentru a-i acorda ingrijirile medicale ce se impun. Mentionam faptul ca persoana in cauza era in stare de ebrietate si avea halucinatii. Acesta a fost transportat la UPU Satu Mare.