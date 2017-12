Un nou sport

Ne vine sau nu să credem, dar la Satu Mare se joacă fotbal în aceleași condiții ca la începuturile Olimpiei…Adică, suntem în 2017, dar ne antrenăm ca-n 1921. Și vrem performanțe și ne minunăm dacă juniorii și copiii noștri reușesc să aducă performanțe an de an. Și că antrenori inimoși mai scot câte o generație deosebită… Imaginea de la bursă nu prea lasă loc de comentarii…30 noiembrie, la final de antrenament pe celebrul teren sătmărean Dinamo…fotbal în noroi. Poate mai trec 100 de ani până să avem o bază sportivă normală cu două-trei terenuri de antrenament, cu unul sintetic de dimensiuni normale … Până atunci, sigur, fotbaliștii din imagine o să-și agațe ghetele noroioase-n cui!