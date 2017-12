“Vitralii” – nr. 33 – O frumoasă reuşită!

Citesc cu deosebită plăcere “Vitralii” şi… chiar am scris despre conţinutul acestei reviste. Număr după număr, revista este din ce în ce mai interesantă, aducând în paginile ei materiale care stârnesc sentimente uitate, parcă voit, sentimente ce fac parte din educaţia ce ne lipseşte. A început să dispară substantivul “patrie” şi derivatele acestuia. Păcat! Şi… iată, nr. 33 al “Vitraliilor”, începând cu editorialul semnat de Acad. Dinu C. Giurescu dezbate o problemă atât de importantă încât muritorul de rând n-ar fi aflat nicicând că la “revoluţie” s-a oprit vărsarea imensă de sânge, doar prin faptul că securitatea s-a opus. Abia acum, după moarte, ne dăm seama ce curaj a avut gen. Iulian Vlad (Dumnezeu să-l odihnească în pacea Sa!). Unii l-au împroşcat cu noroi, alţii l-au bălăcărit, l-au condamnat, dar… iată, acest om a ştiut ce înseamnă patrie, patriotism, dragoste de ţară, de neam, de dreptate! Şi, de ce nu, a ştiut tot atât de bine despre îndemnul Mântuitorului “Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi!” A mai ştiut gen. Iulian Vlad să explice mereu că orice copil lipsit de iubirea părinţilor se stinge în sufletul său! Sigur, era convins acest înalt slujitor al ţării şi apărător al poporului că, dacă de sus nu ar izvorî iubirea dumnezeiască faţă de oameni, cine ne-ar mai iubi? Poate prietenii, colegii, familia, dar… pe noi toţi cine ne-ar mai iubi? Mai ştia, a spus-o şi la Satu Mare, într-o discuţie că, oricât de ferm ar fi cineva ca ateist, şi inima sa are lacrimile sale şi cea mai înaltă dragoste este cea faţă de Dumnezeu, de ţară şi popor. În această dragoste ne regăsim sufletul şi pe cei dragi! Cam acesta-i generalul pe care l-am îndrăgit cei care l-am cunoscut. Pretind că sunt unul! Revista, în acest număr, 33, acordă atenţie Centenarului Marii Uniri, iar conf. univ. dr. Mihai Racoviţan, cu migala-i cunoscută, prezintă Alba Iulia în ziua de 1 Decembrie 1918. Curioase întâmplări, care au pus pecetea pe soarta noastră, a tuturor. A fost o noapte de muncă, de răspundere şi… atât de delicată. S-au anunţat oamenii cu “duiumul”, încât 200.000 de oameni s-au înghesuit în Alba Iulia, unde era greu să faci orânduială. Se vorbeşte despre Marele Sfat Naţional din 250 membri, din conducerea acestuia: preşedinte Gh. Pop de Băseşti, vicepreşedinţi episcopii Ioan Pop şi Demetriu Radu, Th. Mihali şi Andrei Bârseanu, notari în număr de şase. S-au ales delegaţii pentru a prezenta regelui şi guvernului hotărârile Marii Adunări Naţionale: Miron Cristea şi Iuliu Hossu, Vasile Goldiş, Al. Vaida Voevod şi Caius Brediceanu. Cu greu istoria a făcut dreptate! Un frumos şi complet material este semnat de conf. univ. dr. Aurel V. David, referitor la Kogălniceanu – un român în slujba naţiei şi ţării sale, material omagial, împlinindu-se la 6 septembrie 2017, două secole de la naşterea marelui om politic, avocatului, istoricului, scriitorului, ziaristului, notarului şi publicistului M. Kogălniceanu. Este un material ce trebuie citit, de la mic la mare, de la talpa ţării la cei care conduc azi România! De ce? Îl cunoaştem mai bine pe M. Kogălniceanu, originea lui şi educaţia primită, începând cu Mănăstirea “Trei ierarhi”, studii în străinătate, la Univ. Humboldt din Berlin, editarea revistei “Dacia literară”, apoi “Steaua Dunării” şi multele activităţi menite să consolideze temelia statului român modern. Materiale interesante mi s-au părut cele semnate de col. Neculae Tudosiu “Moartea s-a jucat cu mine” şi, poate, cel mai atractiv , semnat de Gl. bg. Vasile Mălureanu “Opoziţia oamenilor de cultură faţă de regimul Ceauşescu”. Aflăm din acest material opoziţia prin mesaje adresate autorităţilor, semnate de Paul Goma, Mihai Ursache, Răzvan Teodorescu, cei 47 de oameni de litere, apoi Dorin Tudoran, Dan Zamfirescu, Georgeta Naidin, Oct. Paler, Alex. Paleologu, M. Dinescu, N. Manolescu, Dan Deşliu, Cezar Ivănescu, Vadim Tudor, Radu Enescu, Stelian Tănase etc. Citiţi materialul col. dr. Tiberiu Tănase “Relaţiile româno-sovietice prin prisma acţiunilor serviciilor de informaţii!”. Interesant este “Contraspionaj cu valiza în mână” a col. Hagop Hairabetian. Tot el semnează “Se clatină statul islamic?”. Foarte interesant materialul “Frăţia musulmană şi califatul global” cu motto :”Un Alah, un stăpân, o lege: accepţi sau mori.”, semnat de Dr. Alba Iulia Catrinel Popescu. Este prezentată de col. Tiberiu Tănase cartea lui Gh. Savu “Spionajul militar modern”. Felicit Comitetul Executiv al ACMRR-SRI pentru frumosul material “IN MEMORIAM – general Iulian Vlad” (23 febr. 1931 – 30 sept 2017).

Teodor Curpaş