Zoltan Ritli: “Dacă nu primim sprijin, echipa se va desfiinţa”

Zoltan Ritli, antrenorul formatiei Olimpia Satu Mare, a vorbit la Sport Total FM, despre situatia din cadrul echipei, dezvaluind faptul ca aceasta nu este una deloc buna.

Galben albastrii vor afla in zilele urmatoare care va fi soarta echipei din esalonul secund.„Sper ca in zilele urmatoare sa aflam situatia reala si ce se va intampla in continuare. Au mai plecat dintre jucatori. Lusamba a plecat ieri, s-a dus acasa si cred ca o sa mai plece cativa jucatori.Sunt lucruri care nu depind direct de noi. Si domnul presedinte Merkli a facut eforturi sa poata sprijini echipa sa ajunga pana aici. Din punct de vedere sportiv ne-am facut datoria, cred ca si conducerea la fel. Consiliul Local sper sa vina in sprijinul nostru, pentru ca altfel se va desfiinta echipa. Pana nu avem ceva concret la mana, nu putem face reorganizarea”, a declarat Zoltan Ritli, in cadrul emisiunii „Trafic Sport”.Olimpia a învins Metaloglobus cu 2-0 sâmbătă iar la acel meci au lipsit o serie de jucători . Printre ei și Ionuț Hlinca.Bihoreanul s-a angajat la o firmă pentru a putea să facă rost de bani și să-și întrețină familia.„Vreau sa le multumesc jucatorilor pentru tot ceea ce am facut impreuna. Si azi au dat maximum si am resuit victoria, desi nu au mai vazut vreun leu inca din luna iulie, de cand s-a inceput pregatirea! Dar sunt si altii care au mai mult de 5-6 luni de neplata!Un jucator s-a lasat de fotbal, incepand de luni si s-a angajat pentru a face rost de niste bani !Eu, cand am primit echipa, trebuia sa mai primi niste bani de la CJ, care au spus, apoi, ca legislatia s-a schimbat si nu mai pot finanta clubul.Vom afla pe ce drum o va lua clubul, ori continua sub forma unei reorganizari, si aici va dati seama ca trebuie niste bani la jucatori, ori isi va inchide portile! Noi ne-am respectat meseria si, mai mult, am reusit sa mentinem clubul deasupra locurilor retrogradabile.”, a declarat fostul mare portar al Stelei.Olimpia ar trebui să joace sâmbătă în etapa a 21-a la Clinceni.