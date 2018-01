2018: Totul, în numele adevărului!

M-am îndepărtat de vâltorile politicii în momentul în care PUNR, lovit şi mâncat din toate părţile, a fost scos din Parlament. Am mai cochetat cu politica, dar sufleteşte am părăsit, definitiv, scena politică românească, fiind scârbit de tot noroiul, de toată mizeria din jurul nostru. Fac o singură politică, cea culturală, prin presă şi televiziune. Şi, zic, o fac binişor. O spun cititorii şi telespectatorii! O spun oameni cu care mă întâlnesc la diverse lansări de carte, la biserici, la activităţi culturale, pe stradă, în magazine sau la o cafea! Mai fac o politică, cea a apărării neamului meu, a demnităţii şi a verticalităţii naţionale în faţa denigrărilor de tot felul şi a celor care subminează statul naţional, unitar, românesc. Am fost, cred, întotdeauna, oricând şi acum vertical, fiind vorba despre imaginea mea publică, despre munca mea în învăţământ, în consiliul local, în conducerea “Olimpiei”, ca realizator de emisiuni la NVTV, peste tot… Cu condeiul am fost şi sunt în slujba adevărului, de notorietatea dobândită prin multă trudă şi răbdare şi… era păcat să le mânjesc la anii mei. I-am detestat şi i-am blamat pe căţărătorii din interes, care ajung, de la un an în altul şi la patru ani, în fotolii pe care nu le-au visat neam de neamul lor. Nu le-au visat ei, ştiindu-se fără şcoală suficientă, făcută atunci când se face şcoala. Interesant, ei se fac a fi pe merit acolo “sus” şi… chiar cred că sunt respectaţi de marea masă a populaţiei! Aiurea! Lumea ştie cum au ajuns aceştia acolo şi cum tremură pe când le vine “sorocul”! Nu-i văd pe aceştia nişte apărători de nădejde şi exponenţi ai speranţelor românilor, ci-i văd destul de nepăsători, uitând cu totul de aspiraţiile românilor ce i-au votat! Sigur, cu simplele arme ale gazetarului căutăm să arătăm populaţiei cititoare de bună credinţă, despre dedesubturile politicii, despre adevărurile acestui timp, din anii ce-i trăim. Sunt nemulţumit de hotărârea luată de consilierii locali, privind mărirea taxelor şi impozitelor. Populaţia nu o acceptă mărirea! I-am auzit că “pentru un apartament cu două camere, nu se simte 160 de lei sau… explicaţii ce le pot oferi consilieri cu venituri din firmele lor, din afaceri sau posturi bine plătite, plus îndemnizaţia, plus… cine ştie câte! Au votat şi cred că dau în guvern! Nu! Au lovit în omul sărman, care-şi duce cu greu viaţa de toate zilele. Este o zicală cu peştele: “…dar să nu dea dracul, ca din întâmplare, câinele cel mic să-l muşte pe cel mare!”. Oricum, se votează, nu pe conştiinţă, ci pe indicaţii de grup. Eu în consiliu, sincer, luptam pentru populaţie şi în 12 ani nu s-au mărit cu un leu taxele şi impozitele! Şi ce mândri şi frumoşi trec aceştia printre contribuabilii din municipiu! Mă mir că nu le este ruşine! Scriu aceste lucruri, cu greutate, dar îmi spun mulţi cetăţeni, de ce nu luăm poziţie! Poziţia s-o ia alegătorii când vor avea ştampila în mână şi vor aşeza-o după voinţa lor, nu la indicaţii venite de la “onor partidul”! Rămân, prin ceea ce fac, un trecător pe scena acestei lumi, luptător pe baricada neliniştii, a interesului naţional, fidel credinţei în Biserica Neamului şi în bunul Dumnezeu, convins că gazetăria nu-i pentru fricoşi, ci-i un câine de pază al democraţiei! Voi fi mereu însoţit de Testamentul lui Ienăchiţă Văcărescu : “Las vouă moştenire/ Creşterea limbei româneşti/ Şi-a patriei cinstire!”. Şi îndemn, prieteneşte, pe cei care-i cunosc din conducerea judeţului şi municipiului, să înceapă 2018 fără discordii, fără duşmănii, fără ură şi fără dispreţ! Pot s-o facă şi menirea lor e să semene pace, prietenie şi multă colaborare bazată pe dialogul viu cu cei mulţi, nu audienţe fără urmări, doar cu pierdere de timp şi crize de tot felul. Să nu se acopere cu “audienţe”, ştiindu-se că nu au fost aleşi sau numiţi pentru “a ţine” audienţe! Într-o lume sufocată de răutate, de rapacitate, de egoism, cu emoţie sinceră, vă garantez că voi rămâne, mereu, membru al poporului român şi voi sprijini cultura. Totul în numele adevărului! Alte cuvinte sunt de prisos. Aştept un an în care programul fiecărei zi de lucru la conducători să fie încărcat de fapte bune pentru oameni, pentru liniştea şi pacea aşteptate de toţi!

Teodor Curpaş