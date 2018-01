Alexis Sanchez va avea cel mai mare salariu din istoria Premier League

Arsenal şi Manchester United au anunţat luni că schimbul jucătorilor Alexis Sanchez-Henrikh Mkhitaryan e oficial! Jucătorul care a lăsat Londra pentru Manchester va deveni cel mai bine plătit jucător din istoria Premier League, având un salariu anual de 20,6 milioane de euro. “Am petrecut o perioadă minunată la Arsenal şi voi rămâne mereu cu amintiri pozitive despre club şi suporterii minunaţi de acolo. Sunt mândru să fiu primul chilian din istorie care joacă pentru United. Nu puteam să refuz şansa de a juca pe acest stadion istoric şi de a lucra cu Jose Mourinho”, a spus Alexis după semnarea contractului, conform site-ului oficial al clubului. În vârstă de 29 de ani, Alexis Sanchez joacă la Arsenal din 2014, când a fost transferat de la FC Barcelona pentru 42,5 milioane de euro. De atunci, el a jucat în 166 de meciuri şi a reuşit să înscrie 80 de goluri şi să dea 46 de pase decisive. “Sunt fericit că mutarea s-a realizat, mereu am visat să joc pentru Arsenal. Acum sunt aici şi voi încerca să scriu istorie pentru club”, a spus Mkhitaryan, conform site-ului arsenal.com. Mijlocaşul inclus de United în tranzacţie, Henrikh Mkhitaryan, are 28 de ani şi a fost transferat de United de la Borussia Dortmund, în 2016, în schimbul sumei de 42 de milioane de euro. Armeanul a semnat pe patru ani cu “tunarii”. În 63 de meciuri jucate pentru formaţia de pe Old Trafford, armeanul a marcat de 13 ori şi a dat 11 assist-uri.