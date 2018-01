Zoli Ritli: “A fost o vacanță nu prea plăcută pentru jucători!”

Posted by: Gazeta Nord Vest

Filed under: Sport

Olimpia Satu Mare a terminat cu greu anul 2017. Formația fanion nu a mai primit niciun ban de la Consiliu județean iar în aceste condiții datoriile către jucători și terți s-au înmultit. Olimpia Satu Mare a terminat cu greu anul 2017. Formația fanion nu a mai primit niciun ban de la Consiliu județean iar în aceste condiții datoriile către jucători și terți s-au înmultit.

La fel și depunctările și amenzile de la comisiile FRF. Deși după rezultatele de pe teren echipa era bine mersi la mijlocul clasamentului după depunctările de la comisii venite pe bandă ulantă, galben albaștrii au ajuns pe ultima poziție. Iar acum la început de an trebuie găsite soluții pentru a evita dispariția clubului din Liga a 2-a.

Despre situația echipei a vorbit la început de an antrenorul Ritli Zoltan, intervievat de colegii de la Sport Total FM.

„A fost o vacanta nu prea placuta pentru jucatorii Olimpiei, din cauza problemelor financiare. Acestia nu au mai primit niciun salariu. Vom face sacrificii sa ne prezentam la meciurile organizate in Liga a II-a. Avem niste litigii cu niste jucatori si daca nu ajungem la un acord cu ei riscam excluderea din campionat. Incercam sa facem o reorganizare si sa rezistam acestei perioade fara sa fim exclusi din campionat. 1.200.000 de lei este datoria catre jucatori si mai avem o datorie de 50.000 de euro. Am reusit fara salarii sa facem 23 de puncte datorita jucatorilor care au dat dovada de tarie de caracter. Incercam sa gasim jucatori tineri dornici sa faca performanta si sa ne bazam pe un management nou”, a declarat Zoltan Ritli, in cadrul emisiunii „Trafic Sport”.