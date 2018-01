Cupa AJF 2018, un total succes! Câştigător: Victoria Carei!

Devine deja o tradiție la nivel de AJF Satu Mare ca la început de an echipele de juniori din județ să fie convocate la turneul de fotbal în sală.

Au fost 28 de echipe la start, formate din juniori născuți în 1999 și mai tineri, și patru zile cu meciuri atractive la sala LPS.

Victoria Carei a dovedit încă o dată că în zonă se muncește serios la nivel de copii și juniori. Iar echipa antrenată de Tabi Zsolt și Răzvan Nintaș a cucerit trofeul pus la bătaie de organizatori. Careienii s-au impus în marea finală, 3-1, în fața vecinilor de la Căpleni. Golurile învingătorilor au fost marcate de Mark Hevele, Marc Varga şi Rareş Nylvan.

Pentru echipa din Căpleni a marcat Ionuţ Daniel.

Victoria: Daniel Preg – Veibel Sziard, Claudiu Mihale, Mark Hevele, Marc Varga, Rareş Nylvan, Edmond Boldizsar, Alex Hogayi. Antrenori Zsolt Tabi şi Răzvan Nintaş.

Căpleni: Patrik Baumgartner, Raymond Ritli, Christofer Fleisz, Ionuţ Daniel, Suller Raymond, Venczel Daniel,Vicsocsany Peter. Antrenor: Gabor Szilagyi.

Rezultate optimi de finală: Voinţa Doba – Recolta Dorolţ 2-0, Unirea Păuleşti – Vulturii Santău 3-1, Turul Micula – Viitorul Vetiş 1-0, AS Căpleni- Venus Dumbrava 5-0, Recolta Sanislău – Someşul Oar 3-0, AS Căpleni II – AS Livada 2-1, Frolich Foieni – Dari Lipău 1-0, Victoria Carei – Ciumeşti 7-1.Sferturi de finală: Păuleşti – Foieni 2-0, AS Căpleni I – AS Căpleni II 2-0, Victoria Carei – Voinţa Doba 7-0, Sanislău – Turul Micula 5-2.

Semifinale: Victoria Carei – Unirea Păuleşti 3-0, AS Căpleni – Recolta Sanislău 3-1.

Meci locurile 3-4: Unirea Păuleşti – Recolta Sanislău 2-1.

Echipele de pe podium au fost premiate de AJF Satu Mare cu cupe, medalii şi mingi din piele. Medaliile şi cupele au fost înmânate echipelor de ex-internaţionalul României, meșterul Iosif Vigu.

De altfel, Iosif Vigu a fost prezent non stop la sală și a monitorizat atent jucătorii echipelor participante. Iar concluzia e… ”fotbalul sătmărean dispune de talente ce trebuie doar atent urmărite și puse în valoare”.

Felicitări organizatorilor: Ştefan Szilagyi, Ionel Borz, Katona Arpad, Edomer Szilagyi (asistent medical), dar şi arbitrii Ciprian Rebegea, Elek Simon, Ştefan Bathori, Ema Pop, Patrik Bathori, Orhas Dan, Claudiu Matei, Daniel Bonţidean, Ovidiu Mazilu.Și nu în ultimul rând directorului LPS, Dorel Ziman.