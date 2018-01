FOTO. Este băiat! Vasile, primul nascut al anului 2018 în județ.

Primul nascut in anul 2018 la Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare este un baietel. El a venit pe lume in ziua de 1 ianuarie, in jurul orei 14.00 si a primit numele de Vasile.

Copilul s-a nascut cu greutatea de 3300 kg. Este al treilea copil din familiei, avand acasa un frate si o surioara, de varsta scolara.

Mama are 33 de ani, iar tatal este in varsta de 37 de ani.

Nasterea a fost asistanta de o echipa de medici alcatuita de dr. Căpitan Cornel și dr.Doboș Ioana si de asistentele Maria Nistor si Elisabeta Șerban.

In total, pana in data de 2 ianuarie, la ora 13.00, la SJU Satu Matre s-au nascut trei copii.