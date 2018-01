FOTO. Mașina LAPD văzută la Satu Mare a fost a ambasadei SUA din Viena. Proprietarul face precizări

Proprietarul mașinii de poliție americane inscripționată LAPD, un careian care deocamdată nu vrea să-și dezvaluie numele, a fost amendat, ieri, de polițiștii sătmăreni, cu amendă în valoare de 1.305 de lei conform OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice pe motiv că montată pe autoturism, la vedere o rampă sonoră și luminoasă de culoare albastră.

Contactat de Gazeta de Nord Vest, proprietarul mașinii de poliție americane face câteva precizări atât în legătură cu mașina respectivă, cât și cu privire la amenda primită ieri pe care, de altfel, a și achitat-o.

”Aceasta masina de politie este un vehicul istoric ATESTAT legal, asa cum a fost el acum 30 de ani, este o masina dotata original cu toate echipamentele de politie de pe acele vremuri si, pentru a nu incalca prevederile articolului 102 alin 1 de folosire a mijloacelor speciale de avertizare sonora sau luminoasa, am acoperit in mod foarte vizibil si evident rampa care, NICI MACAR NU ESTE FUNCTIONALA SI NICI NU DETINE AVERTIZARE SONORA !!!

Toate acestea pot fi dovedite cu poza de la fata locului. Si inca o precizare: la acea ora ma afla la Registrul Auto Roman pentru a trece in cartea de identitate a masini mentiunea ” Vehicul istoric”. Am achizitionat masina pentru a fi expusa intr-un muzeu.

Nu am adaugat nimic artizanal, ea fiind acceptata in baza certificatului de vehicul istoric de catre Registrul Auto Roman si primind mentiunea de vehicul istoric in Cartea de Identitate”, a precizat proprietarul mașini.

Aceasta masina a fost a Ambasadei Statelor Unite din Viena timp de 20 de ani si insotea coloanele oficiale. Anvelopele sunt antiglont si pot fi umflate doar dintr-un loc special localizat in portbagajul ei, iar usile au rezistenta speciala fiind foarte grele.

Masina a ajuns la un colectionar din Austria care a hotarat sa o vanda, așa că a cumpărat-o careianul care nu este nimeni altcineva decât reprezentantul judetean al Retromobil Club Romania. El nu dorește decât să se facă corect înțeles în sensul că ca aceasta masina este un vehicul istoric atestat, ea fiind in stare originala.

”In Ungaria circula o masina identica care este apreciata si care circula pe drumurile publice fara probleme, bineinteles cu girofarul acoperit. Pentru a nu-mi crea controverse am acoperit si eu girofarul din dotare ( care NU detine semnale acustice ) cu o prelata, pentru a nu fi vizibil. Ieri cand am fost sanctionat aveam girofarul acoperit!”, mai spune careianul.

Chiar dacă a primit o amendă însemnată, peste 1.300 de lei, nu este supărat pe polițista care i-a aplicat amenda spunând că ”doamna care mi-a intocmit procesul verbal de contraventie a fost intelegatoare si amabila spunandu-mi ca trebuie sa aplice legea”.

Acum, pentru a se scuti de alte amenzi mari, proprietarul mașinii a demontat girofarul pentru a ma supune cerintelor. Însă mașina și-a pierdut orginalitatea și farmecul istoric.

”Multumesc Gazetei de Nord Vest ca m-a contactat sa pot expune un punct de vedere realist al situatiei”, a încheiat proprietarul mașinii de poliție LAPD.