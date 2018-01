FOTO/VIDEO. DISPERARE în aeroport! Sătmăreni blocați la Bergamo (Milano) din cauza unui zbor anulat în ultimul moment de Wizz Air

Mai mulți sătmăreni se află în aceste momente blocați pe aeroportul din Bergamo (Milano) din cauza unui zbor spre Cluj anulat ieri seară, în ultimul moment, de Wizz Air.

Disperarea prin care trec ei în aceste momente este povestită, cu lux de amănunte, de o sătmăreancă pentru Gazeta de Nord Vest.

”Aseară (luni seara, 1 ianuarie) am avut zbor din Milano Bergamo spre Cluj-Napoca, dar a fost anulat zborul. Dupa o oră și jumătate de panică si neînțelegeri, ne-au trecut numele pe o foaie de hârtie pentru a merge la hotel să dormim, hotel oferit de Wizz. Am așteptat de la 23:00 la 1:30 sa ne duca la un hotel. La 1:30 a venit o doamnă agent de aeroport si ne-a strigat pe nume. Am urcat intr-un autobuz si ne-a dus la un hotel.

Înainte de asta a venit aceeași doamnă si a strigat vreo 14-15 persoane si i-au dus la un hotel. Cat eu asteptam sa imi aud numele sa urc in bus sa merg la hotel, s-au întors 3 persoane de pe cealaltă lista sa spuna ca au mers degeaba la hotel ca nu sunt locuri pentru ei trei.

Am ajuns la hotel pe la 2:30, iar de dimineață ne-am intors in aeroport sa reprogramăm zborul. Zborul este abia maine seara, deci 48 de ore distanta. Dupa ce am reprogramat zborul, ne-am scria iar pe o lista și acum asteptam de la 6:30 sa vina cineva sa ne spuna unde mergem la hotel. Sunt oameni cu copii, persoane cu probleme de sanatate”.