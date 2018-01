Găman a semnat cu FCSB

Fundasul Valerica Gaman a semnat contractul cu FCSB si se va alatura in urmatoarele zile lotului condus de Nicolae Dica. Anuntul a fost facut, joi, de patronul echipei, Gigi Becali, intr-o interventie la postul Digi Sport. Gaman, jucator legitimat ultima oara in Turcia la Karabukspor, a semnat pe doi ani cu cu FCSB, echipa calificata in primavara Europa League. “El va prinde echipa nationala si pe noi o sa ne ajute foarte mult in dubla cu Lazio. Nu i-am pus nicio clauza. Il vand doar daca primesc doua milioane de euro”, a spus Becali. Patronul ros-albastrilor a mai declarat ca salariul lui Gaman va fi de 20.000 de euro pe luna.