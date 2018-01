Gyenes urcă pe 35 după etapa a 2-a

Mani Gyenes și-a început sâmbătă aventura în Raliul Dakar 2018, iar după primele două etape e pe locul 35 în clasamentul general cu 4h00min27sec.

Startul primei etape s-a dat sâmbătă din Lima (Peru) și a continuat cu o legătură de 242 km, din care 31 km probă specială. Concurenții au pornit în ordinea inversă a numerelor de concurs, Mani a încheiat proba desfășurată pe traseul Lima-Pisco în 29min09sec. Riderul de la Autonet Motorcycle Team a recunoscut intr-o postare pe pagina oficiala de facebook ca nu a fost mulțumit de rezultatul obținut în prima etapă, deoarece din cauza unei greșeli de navigație a pierdut 2 minute. „Nu pot să zic că am început foarte bine. Am avut o probă scurtă de 31 de km plină de dune, 100% nisip. Mi-a plăcut proba specială, doar că la km 15 am făcut o greșeală de navigație și am pierdut 2 minute, iar azi fiind o probă scurtă cele 2 minute au contat mult. Așa că nu sunt foarte mulțumit de rezultat”. Dakar 2018 a continuat duminică cu etapa a 2-a care s-a desfășurat pe traseul Pisco-Pisco. Concurenții au avut de parcurs 276 km de probă specială din care 40 km i-au parcurs printr-un canion și o serie lungă de dune. Mani a pornit al 47-lea și a reușit să încheie proba în 3h31min18sec și a urcat până pe 35 în clasamentul general. „Am reușit să depășesc astăzi, deși a fost dificil din pricina prafului ridicat de motocicletele și quadurile care au pornit în fața mea. Nu a fost deloc ușor, a fost foarte mult nisip.” Etapa a treia a avut loc aseară pe traseul Pisco – San Juan de Marcona cu 296 km probă specială.