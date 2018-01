Halep anticipează o semifinală dificilă cu Kerber

Angelique Kerber, o fosta lidera mondiala si campioana la Australian Open in urma cu doi ani, o asteapta pe Simona Halep in semifinala programata joi. Halep a trecut in sferturi de Karolina Pliskova. “Va fi diferit. Ea se misca bine, returneaza de asemenea bine. Trebuie sa fiu calma si puternica pe picioare. Voi incerca sa domin meciul si sa castig bucurandu-ma de semifinala”, a declarat Simona despre meciul care o asteapta pentru un loc intr-o noua finala de Mare Slem.Scorul intalnirilor directe este egal, 4-4, ultima disputa avand loc in urma cu un an si cateva luni la Turneul Campioanelor, unde Kerber s-a impus in doua seturi.De asemenea, Kerber a castigat singura intalnire programata intr-un turneu de Mare Slem, in 2016, pe iarba de la Wimbledon.Halep a invins-o ultima oara pe Kerber in semifinale la Montreal, in 2016, dupa un meci de trei seturi inceput cu un 6-0 de vis pentru Simona.

La ce oră se joacă? Organizatorii de la Australian Open au anuntat orele de disputare pentru cele doua semifinale din competitia feminina de simplu programate in cursul zilei de joi.Caroline Wozniacki si Elise Mertens vor intra primele pe teren la ora locala 14, ceea ce inseamna joi dimineata dupa ora 5:00 in Romania.Nu inainte de ora locala 16:00, adica 7:00 in Romania, este programat meciul care ne intereseaza cel mai mult, semifinala Halep – Kerber. Ambele semifinale sunt programate pe arena centrala Rod Laver. Meciul va fi in direct pe Eurosport.