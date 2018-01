Halep, prima reacție după victoria cu Bouchard

Simona Halep a oferit chiar la nivelul terenului prima impresie dupa victoria in doua seturi obtinuta in fata canadiencei Eugenie Bouchard, joi, in turul doi la Australian Open. “Cred ca am jucat foarte bine, am simtit bine mingea. Nu e usor sa joci impotriva ei, pentru ca ia mingea foarte devreme, dar m-am descurcat bine. Ma simt bine pe acest teren. Sunt bucuroasa ca pot juca din nou in turul 3 aici, in ultimii doi ani am pierdut in primul tur”, a spus Halep. “Simt inca durere, dar nu m-am gandit la durere, am vrut sa joc si sa castig meciul. Nu sunt sub presiune, ma bucur ca sunt numarul unu in lume. Intru pe teren pentru a juca si a castiga”, a adaugat jucatoarea noastra. Halep a vorbit si despre colaborarea cu australianul Darren Cahill, aflat in tribuna alaturi de Andrei Pavel, Florin Segarceanu si mama sa. Halep a castigat autoritar cu Bouchard, scor 6-2, 6-2, si o va intalni in turul 3 pe americanca Lauren Davis, locul 50 mondial.