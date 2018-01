“ISTORII – poezii” de Doina Cetea, carte a libertăţii spirituale!

În general, despre poeţi vorbesc criticii literari şi mulţi oameni de cultură care iubesc poezia. Este foarte adevărat că, în timpurile ce le trăim azi, oricine poate să comenteze sau să împrăştie opinii cu aere de verdict, valabil doar pentru cei gălăgioşi şi confuzi. Am auzit multe aprecieri despre scrierile semnate de cunoscuta poetă Doina Cetea, de la Filiala Uniunii Scriitorilor din Cluj, am răsfoit din cele peste 20 de volume doar câteva, dar, din întâmplare, am primit pe ultimul scos de la tipar “Istorii – poezii”, cu care-şi încheie anul editorial 2017. Aşa cum sunt cunoscut, nerăbdător, l-am şi răsfoit cu destulă atenţie ca să pot face aprecieri meritate. Este greu să vorbeşti şi cu atât mai mult s-o elogiezi pe Doina Cetea, pentru că e greu să te ridici la înălţimea personalităţii domniei sale. Acum îmi exprim bucuria, respectul şi preţuirea pe care le nutresc pentru o poetesă ce merită, şi de această dată, felicitări sau un simplu, dar convingător “bravo!”. E în tremurare sufletul autoarei când “Mă cuibăresc în zeci de fraze/ Dar nu aleg / Cuvintele potrivite./ Nu-mi afla locul./” Sau “Miron spunea / Că toiagul pe care-l avea / Apă din adâncuri / De piatră scotea./ Şi vântul dimineţii, / Zefirul ce mângâie iarba / Pornea. /”. Sigur, acest volum al Doinei este, indiscutabil, una dintre cele mai reuşite cărţi ale ei, confirmând toată investiţia de speranţă făcută în poezie, din copilăria sa, consolidând reperele care au definit-o de la început : rigoare şi distincţie, rafinament feminin plin de rostuire şi frumoasă rostire, discreţie şi atâta echilibru, înscriind-o pe Doina Cetea în marile spirite poetice ardelene. Şi chiar mă mândresc cu ea! Este, Doina Cetea, îndrăzneaţă acolo unde cei mai mulţi renunţă. Ea chiar afirmă că “Nu mi-am găsit locul cel bun. / Îl caut în fiecare zi…/”. Îşi aduce aminte de locurile cele mai frumoase ale copilăriei într-un sătuc unde s-a ivit în lume, de unde s-a înălţat şi la care trebuie să se întoarcă de fiecare dată. S-a întors şi acum la sătucul care a dat-o lumii, cu oameni atât de cinstiţi şi frumoşi pe care-i pomeneşte. Aceştia, cred, îi dă forţa să meargă mai departe. Se vede din poezia Doinei Cetea că viaţa n-a ocolit-o şi… ştie bine ce-s greutăţile şi durerile, ştie bine ce e scrâşnirea, ce este lacrima! A avut în spate sprijinul lor, al celor despre care a scris, indiferent că e cioban sau mânuitor al baghetei magice, sau că la “Vasile cu bufniţa” şi chiar “Lulu de la Cluj” care “…hoinărea pe străzi / Scuturându-şi / Asemenea vântului de primăvară / Mânecile hainelor largi şi lungi / Stârnind praful / Şi păsările / Vrăbii, porumbei, ciori / Dar, mai ales, corbi, / Corbi uriaşi./”. De multe ori, am constatat că poezia poate fi şi un sacrificiu, dar în cele mai multe cazuri, poezia, cel puţin a Doinei, este armonie, este linişte sufletească, dar nelipsită de trăiri puternice, care nu pot intra în definirea poeziei. De ce? Pentru că poezia semnată de Doina Cetea este ca o seară frumoasă de primăvară, cu fluturi de toate culorile, pe care nu i-ai mai văzut şi, parcă, vin din închipuirile şi mintea poetică. Aceştia, în zborul lor aiurea se lovesc de obstacole şi… doar unul singur, cel mai frumos, reuşeşte să străbată şi să ajungă la liman. Acela este chiar poezia Doinei Cetea. De aceea, poezia Doinei Cetea este învingătoare! De aceea, spun, că bihorenii dacă nu pot ieşi pe locul II, obligatoriu îl ocupă pe primul! De aceea, bihorenii, deci şi Doina, nu poate uita sfatul tatălui : “ Nu uita, îmi şoptea tata, / Povestea nu piere/.” Din astfel de sfaturi, date sincer şi cu putere, a rezultat raftul de cărţi semnate de Doina Cetea: “Într-o zi, de la grindă / Se desprinse o carte / Mii de cuvinte din ea / Prinseră aripi / Ca rândunelile au zburat, departe, departe, / De atunci se scriu singure / Dintr-o parte a lumii / În cealaltă parte / Din carte / În altă carte.” Poezia Doinei Cetea e ca o rugă (“Îngăduie-mi, Doamne, / Să îngenunchez / În iarba care te acoperă. / … Îngăduie-i, Doamne, albinei / Să strângă polenul / Din genele tale / Prefăcute în flori / Şi lasă-te pus / Scut de lumină / La ale ţării hotare./” Aş spune că Doina Cetea a intuit poate cel mai acut rostul creaţiei ca formă de rezistenţă spirituală. Felicitări şi … La mulţi ani!

Teodor Curpaş