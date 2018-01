Mani Gyenes, pe 24 cu două etape înainte de finiș

După 11 dintre cele 14 etape ale Dakar 2018, Emanuel Gyenes ocupă locul 24 în clasamentul general izbutind să mențină un ritm bun în dunele de la Fiambala, deși a avut mari dificultăți cu sistemul de navigație.

Etapa a 12-a programată astăzi a fost anulată pentru categoria moto din motive de siguranță. Riderii vor ajunge pe asfalt în San Juan, ultima oprire înaintea marelui finiș din Cordoba, 20 ianuarie. Belen- Fiambala și ulterior San Juan era cea de a doua etapă maraton pentru categoria moto din această ediție a Dakar-ului și riderii au ajuns aseară în Fiambala. În acest bivuac au trebuit să își pregătească singuri motocicletele pentru etapa 12, cea care îi duce în San Juan, unde se reîntâlnesc cu echipele de asistență tehnică. Proba specială de ieri a fost una cu temperaturi de peste 40 de grade C, faimoasele dune extrem de fine cu nisip alb de la Fiambala și treceri prin canioane. Pentru Mani a fost cea mai grea zi din acest Dakar, izbutind al 30-lea timp pe probă, deși a fost nevoit să deruleze manual paginile din roadbook pe toți cei 280 de km. În drum către probă a cedat butonul care acționează rolele derulatorului și singura soluție a fost să le acționeze manual. Pe acest fond a și căzut într-o zonă cu piatră și în urma impactului și a vibrațiilor ulterioare a cedat prinderea tobei de eșapament.

Emanuel Gyenes #28 Autonet Motorcycle Team: „Nu a fost simplu ieri în dune și îmi pare rău că nu am putut avea un ritm mai bun din pricina dificultăților cu sistemul de navigație. Mă bucur că am terminat proba și că am izbutit să pun cât de cât la punct motocicleta pentru proba specială pe care urma să o avem astăzi. S-a decis anularea probei pentru că în prima parte a traseului s-au anunțat furtuni și era imposibil ca elicopterele să zboare – în Dakar este prioritară asigurarea intervenției medicale rapide. Iar dacă s-ar fi tăiat fix acea secțiune și am fi intrat în a doua bucată de traseu ne-ar fi dat startul după mașini și camioane. Niciun motociclist nu a vrut să mergem în acele condiții pentru că după trecerea mașinilor și a camioanelor traseul se schimbă radical și devine mai periculos pentru că se fac șanțuri pe care nu le ai în roadbookul inițial. Mai avem două zile cu probe speciale vineri și sâmbătă și sper să își facă efectul antibioticele pe care mi le dau medicii de aici de câteva zile și să îmi pot mări ritmul pe probă și să ajungem cu bine la finișul din Cordoba.” Azi, 19 ianuarie, raliul va merge de la San Juan la Cordoba pentru etapa nr. 13. 424 km de probă specială și 483 km de legătură, traseul probei urmând să includă dune, fesh-fesh și drumuri rapide pe un macadam care găzduiește și probe din WRC. Sâmbătă înainte de a urca pe podiumul de sosire al ediției 40 concurenții mai au de parcurs o etapă cu 160 de km de legătură și 120 km de probă specială, cu multe treceri prin riosuri (albii de râu secate care se umplu doar în anotimpul ploios) și secțiuni rapide.