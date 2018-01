Mesaje non stop

După bursa de săptămâna trecută în care am publicat o fotografie cu un mesaj de pe pereții unui bloc din Solidarității, azi am găsit alte două imagini din Sătmar cu texte interesante plasate pe pereți… După bursa de săptămâna trecută în care am publicat o fotografie cu un mesaj de pe pereții unui bloc din Solidarității, azi am găsit alte două imagini din Sătmar cu texte interesante plasate pe pereți… Și la care întrebarea rămâne… Ce a vrut să spună autorul? Dacă Toți sub același cer parcă mai are o logică , tare am vrea să știm cine-i păsărica ce tre să-și mute cuibul că dă cu ciocu’… Nah…Așteptăm semnale din partea autorului!