O căzătură zdravănă și 13 ore în șa pentru Mani

Emanuel Gyenes a urcat un loc în clasamentul general de la Dakar 2018. Pilotul de la Autonet Motorcycle Team a ajuns până pe locul 28, după ce a terminat etapa 5 de miercuri pe locul 38. Gyenes a avut cu 54min 16sec peste timpul învingătorului spaniol, Barreda Bort (3h 19min 42sec). Miercuri s-a mers pe traseul peruan San Juan de Marcona – Arequipa, iar din peste 800 kilometri, 264 i-a reprezentat proba specială. Mani recunoaste insa intr-o postare pe facebook ca nu a fost o zi prea buna pentru el. O zi in care a stat 13 ore in șa și în plus a mai avut parte și de o cazătură zdravănă.

„N-am avut cea mai bună zi. Am avut o căzătură mai mare după care am pierdut mai mult timp până m-am ridicat, mi-am curăţat ochelarii. A început să se mişte şi roadbook-ul în faţă după care nu am mai avut un ritm bun. Am înregistrat un timp mai slab, dar mă bucur că am reuşit să ajung la finish. Am stat 13 ore pe motocicletă. Am luat startul dimineaţă la ora 5:30 şi am ajuns la 18:30. A fost o zi foarte lungă cu 800 de kilometri. Trebuia să fie 770 kilometri, dar am făcut 820 pentru că am făcut o ocolire pe drumul de legătură. Mai avem o zi după care ajungem la La Paz unde avem şi ziua de odihnă. Sper să ajungem cu bine acolo. Motocicleta este ok, băieţii au început să lucreze la ea şi pe mâine va fi făcută ca nouă”, a declarat Gyenes după etapa de miercuri.

Ieri s-a ajuns în Bolivia, de la Arequipa (Peru) până în La Paz. Se parcurg 758 kilometri, iar proba cronometrată va măsura 313 kilometri. După etapa 6 este programată ziua de odihnă, urmând ca etapa 7 să înceapă sâmbătă în Bolivia.