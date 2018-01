Olimpia a murit. Războiul continuă

Chiar și după ce echipa fanion al orașului și județului Satu Mare a murit, pentru a doua sau a treia oară, certurile pe marginea acestui subiect continuă în mediul on-line și mediatic sătmărean.

Într-o postare de-a sa făcută pe Facebook, consilierul PSD Ciprian Crăciun spune că cel care a decis, de unul singur, să închidă porțile echipei Olimpia a fost primarul Kreskenyi Gabor.

”Primarul Gábor Kereskényi a decis, se pare, de unul singur sa inchida portile clubului de fotbal OLIMPIA Satu Mare !!!

Conform statutului asociatiei sportive “Fotbal Club Olimpia 2010” membrii fondatori sunt:

1. JUDETUL SATU MARE, prin Consiliul Judetean Satu Mare;

2. MUNICIPIUL SATU MARE, prin Consiliul Local Satu Mare;

3. ASOCIAłIA SPORTIVĂ “F.C. OLIMPIA 2008”,

Acestia sunt cei care ar fii trebuit sa hotarasca, prin Consiliul Judetean respectiv Consiliul Local, soarta Olimpiei …nu primarul Kereskenyi.

Ma intreb de ce s-au grabit cu aceasta adresa? Ce se intampla cu datoria mare (de 500.000 Eur) pe care o are Olimpia? Cine raspunde pentru aceste cheltuieli angajate fara sa existe banii in buget? De ce nu s-au luat masuri inainte sa se ajunga la aceste datorii? Si intrebarile sunt mult mai multe…. . Sa nu uitam ca toate aceste “incercari” se fac pe banii satmarenilor care platesc parcari, taxe si impozite tot mai mari.

Va urma, probabil, un “transfer al Olimpiei” catre CSM Satu Mare, care are la randul sau conturile blocate si mai multe dosare in curs….si nu pot sa nu ma intreb peste cat timp se va ajunge iar in aceasta situatie?”, scrie consilierul local PSD, Ciprian Crăciun, pe pagina sa de Facebook.

Reacția primarului Kereskenyi Gabor nu a întârziat să apară. Tot într-o postare pe Facebook, primarul spune că informațiile lansate în spațiul public sunt false și că prin decizia luată se dorește salvarea fotbalului sătmărean.

”Pe fondul informațiilor false lansate în spațiul public, primarul Gabor Kereskenyi precizează că, decizia de a demara un nou proiect fotbalistic are un singur scop: SALVAREA fotbalului sătmărean. Decizia privind demararea unui nou proiect, serios se bazează pe dorința de a construi un centru de copii și juniori și pe dezvoltarea infrastructurii sportive. Acest proiect vizează cheltuirea banului public într-un mod transparent. Pentru datoriile acumulate de-alungul anilor vor răspunde cei care le-au făcut!

Proiectul Olimpia 2010 a fost demarat punându-se caii înaintea boilor. Din 2010, s-au investit sume mici în infrastructură și în sectorul de copii și juniori, dar s-au cheltuit 730.000 de lei în 2011, peste 1,3 milioane de lei în 2012, 2,3 milioane de lei în 2013, 3,4 milioane de lei în 2014, 2,75 milioane de lei în 2015, 3,9 milioane de lei în 2016 ( din care aproape 3.000.000 de lei în primele 6 luni ale anului) și 2,2 milioane de lei în 2017. Din păcate, rezultatele au fost mediocre. Să nu uităm că Olimpia a început vara anului 2016 cu datorii de 960.000 de lei, cu 0 lei în conturi, iar în ultimul an nu a primit suma de 1.000.000 de lei de la Consiliul Județean, cotizația acestei instituții fiind stabilită prin statutul asociației.

Sunt politicieni care plâng de dragul banului public, dar vor în continuare să aruncăm milioane de lei într-o gaură neagră. Se pare că la fotbal, agricultură și modă se pricepe toată lumea!”, este reacția primarului Kereskenyi Gabor.

Voi de ce credeți că Olimpia a murit?