Ovidiu Suciu, numit antrenor secund la Unirea Tășnad

Unirea Tășnad a început pregătirile sub comanda unui nou antrenor principal. Cristi Popa l-a înlocuit pe Marius Botan, iar imediat după instalare acesta a declarat că în câteva zile își va completa staff-ul . Iar Popa s-a ținut de cuvânt și de luni îl are lângă el în calitate de antrenor secund și antrenor cu portarii pe Ovidiu Suciu.

Cei doi au mai lucrat împreună la Someșul Satu Mare, atât la seniori cât și la copii și juniori. ” Nu am stat prea mult pe gânduri după primirea ofertei. Am acceptat cu mare drag această nouă provocare mai ales că voi lucra cu prietenul meu Cristi Popa iar în lot avem foarte mulți jucători tineri dornici de afirmare. Sper să facem o treabă bună la Tășnad și să-i mulțumim prin rezultate, pe suporterii tășnădeni” a spus Ovidiu Suciu.”Ne antrenăm deocamdată mai mult la Satu Mare. Și azi (n.r. aseară) ne întâlnim la Rania iar apoi ne pregătim încet de cantonament și meciuri de verificare. Au venit câțiva jucători de la grupa de juniori a lui Mircea Bolba și de la Zalău pe lângă nucleul consacraților deja, Cadar , Bălău sau Nagy”, a mai spus Ovidiu Suciu.

Olimpia i-a rămasîn suflet Ovidiu Suciu a început fotbalul în anul 1985 pentru Olimpia Satu Mare, echipă la care a fost legitimat timp de 18 ani, cumulat cu junioratul. De-a lungul carierei sale a mai apărat pentru Gloria Bistrița, Universitatea Cluj, Armătura Zalău, Extensiv Craiova și Someșul Satu Mare. Ovidiu Suciu are și 26 de meciuri în Divizia A, în sezonul 1998-1999, pentru Olimpia și Bistrița. ”Cea mai frumoasă amintire o am când am promovat cu Olimpia în Liga 2, la Bistrița. Chiar nu-mi vine să cred cât interes pentru fotbal și câți suporteri au fost la meci. Se întâmpla în sezonul 1994-1995. A fost un meci de baraj în care s-a ajuns la loviturile de departajare. Am reușit să apăr două lovituri de departajare. Atunci am avut cel mai bun lot, plus cel care a promovat după aceea în Divizia A”, își amintește noul antrenor de la Tășnad. În echipa din sezonul 1994-1995 se mai aflau jucători precum Paul Mihai, Paul Levente, Mucenica, Bolba, Fabian, Dacian Nastai, Bencze și Szabo Zoli. Ovidiu Suciu recunoaște că atmosfera la meciuri s-a schimbat față de perioada anilor ‘90. ”În acea perioadă suporterii erau mai numeroși, mai euforici, mai mult lângă echipă. Ne respectau mai mult. Îi simțeam mult mai aproape. Veneau copii să le dăm autografe. Ne era rușine să dăm autografe în Divizia B. Dar prin asta ne arătau că ne apreciază. Acum, din păcate au venit din ce în ce mai puțini spectatori, interesul a scăzut iar Olimpia a ajuns unde a ajuns. Sperăm ca măcar la Tășnad să avem o echipă de calitate de nivelul ligii a 3-a”, a încheiat Ovi Suciu.