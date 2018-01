Prefectul: Primarul insistă să coboare nivelul relațiilor instituționale la un nivel mult sub demnitatea funcției pe care o ocupă

Scandalul dintre Primăria și Prefectura Satu Mare, între primarul Kereskenyi Gabor și prefectul Darius Filip continuă. Prin intermediul unui comunicat de presă, prefectul Darius Filip face câteva precizări în ceea ce privește atât scandalul de ieri de la Prefectură cât și în ceea ce privește starea tensionată în care se află cele două instituții.

În continuare, redăm integral poziția prefectului Darius Filip.

”Deși consider total anormal acest mod de relaționare interinstituțională, pentru corecta informare a cetățenilor sunt obligat din nou să fac câteva precizări.

Constat cu foarte mare neplăcere că primarul municipiului Satu Mare insistă să coboare nivelul relațiilor instituționale la un nivel mult sub demnitatea funcției pe care o ocupă. După ce la finalul anului trecut a amenințat Instituția Prefectului că vom fi evacuați din imobilul unde în acest moment se defășoară activitatea de examinare a candidaților pentru obţinerea permisului de conducere(imobil aflat in proprietatea Primăriei Satu Mare) din cauza faptului că am atacat în contencios administrativ HCL nr.243/26.10.2017 (referitoare la atribuirea de denumiri unor străzi din zona Bercu a municipiului Satu Mare) ieri, același primar, a încercat să instige un grup de cetățeni de bună credință din zona Bercu să vină să facă scandal la Prefectură din același motiv. Fac precizarea că nu am refuzat să îi primesc pe acești cetățeni în audiență ci le-am transmis, dat fiind faptul că au venit ad-hoc fără o programare prealabilă, că pot să îi primesc în aproximativ o oră după ce termin ce aveam de făcut în acel moment.

În cele din urmă întâlnirea a avut loc și după ce toate părțile și-au exprimat punctele de vedere le-am explicat cu calm atât cetățenilor prezenți cât și primarului care este soluția legală cea mai rapidă pentru rezolvarea problemei și anume revocarea HCL nr.243/26.10.2017 urmată de emiterea unei noi hotărâri care să nu mai conțină elementele de nelegalitate identificate de către Instituția Prefectului. Acest lucru se poate realiza în câteva zile în cadrul unei ședinte de consiliu local.

Cred cu tărie că orice problemă, indiferent de complexitatea ei, poate fi rezolvată în limita normelor legale in vigoare, cu calm și prin dialog atâta timp cât există disponibilitate în acest sens din partea tuturor părților implicate. În același timp consider că legea nu poate fi nici negociată, nici intimidată și că aceasta trebuie să fie respectată de către toată lumea.”