President – o STEA printre galacticii turismului mondial

Bună ziua, stimați cititori de pretutindeni și un An Nou cu împliniri vă urează Valeriu Ioan, aflat în redacția cotidianului Gazeta de Nord-Vest din Satu Mare. Am intrat în tromba … crizei guvernamentale, încă de la începutul acestui an, acestui suferitor An Centenar al Marii Uniri și avem pentru dumneavoastră un Talk Show gazetăresc plin de voie bună și de relaxare. Dăm start relaxării și spunem bun venit invitatului nostru, domnului Mitică Fechete, managerul Complexului Turistic ”President” din Băile Felix – Bihor … Bine v-am găsit în 2018, domnule director … ”Bună ziua și un An Nou plin de împliniri, cu sănătate”.

Perioadă foarte intensă de … distracții la Hotel President

Ne bucurăm că avem posibilitatea de a fi alături, în dialog cu dumneavoastră, domnule Fechete … știm că ați avut o perioadă a sărbătorilor de iarnă, foarte încărcată. Cum au trecut sărbătorile de iarnă la President … cât de încărcată v-a fost agenda? ”Da, a fost o perioadă foarte intensă, … practic pe întreaga perioada a sărbătorilor am mers pe un grad de ocupare a hotelurilor de sută la sută. Pentru perioada Revelionului de exemplu, noi încă din vară am lansat niște pachete turistice, de 4, 5 și 6 zile, care a inclus cazare; în seara de 30 decembrie am făcut o cină bihoreană, cu program tradițional …”4, 5, 6 zile în ce regim? ” … am avut un regim all inclusive … cum spuneam în data de 30 seara am avut Cină bihoreană cu un meniu tradițional, având invitat Ansamblul Folcloric Bihorul, cu un program de 40 de minute de folclor autentic bihorean, …” Unde au cântat? ”În sala de evenimente …” O să revenim la invitatul nostru, pentru că vrem să intrăm în legătură directă cu Afdam și Cfaim, corespondenți ai Agenției de Știri ”Tsev Dron Ed Atezag” aflați de câteva zile la Complexul Turistic ”President” din Băile Felix, pentru a ne informa privind noutățile din complex. Le spunem bună ziua colegilor noștri Afdam și Cfaim … alo ne auziți?

Cu mașina timpului la distracția de Revelion

”bună seara … alo şefu ne auziiiiți? Măi Afdame ți-am spus să nu ne urcăm în ciudățenia aceea de mașină. Nu de alta, … dar dacă află șefu’ unde și mai ales în ce perioadă suntem … ne taie ziua de muncă …” Afdame, Cfaime … unde sunteți? ”Alo … șefu’ să trăiți! Știți … noi am încurcat mașinile și în loc să ne urcăm în mașina redacției, am … urcat în mașina timpului șiiii …” Ce-ai spus? ”Păi știi șefu’ … am ajuns la President chiar în toiul petrecerii de re – ve – li – on.” Cum puteați să ajungeți la petrecerea de revelion de la President cu aproape o lună întârziere? ”Păi știi … am încurcat mașinile … și ne-am trezit în mașina timpului, hibridă și fără motor.” ”Da șefu’ și aici e mare, mare distracție …” În fine … cât sunteți de trăsniți nu mă mai mir de nimic. Spuneți repede ce se petrece acolo?

Distracție la tăiere de porc și în ritm de plugușor

”Noi am picat pe aici în ziua de 30 decembrie a anului trecut și seara am participat la un chef pe cinste, la o cină bihoreană cu meniu tradițional …” ”da șefu’ cu muzică populară marca ”Ansamblul Folcloric Bihorul, cu un program de 40 de minute de folclor autentic, …” Unde s-a dat petrecerea? ”În sala de evenimente … pentru ca-n ultima zi a anului să ne satisfacem papilele gustative cu pomana porcului în curtea hotelului (deoarece am avut parte și de un timp foarte bun) … prin participarea (cu privirea) la tăierea porcului, așa … în mod tradițional, cu tot ce implică acest obicei dacic … cu bucate de carne obținute în cel mai natural mod, unde am participat alături de toți clienții cazați în cele trei hoteluri de aici la «sacrificarea lui Ghițișor» … iar în 31 seara …” Lasă 31 seara, sper că nu v-ați dat în petic cu friptură și cu pălincă, pentru că dacă aflu că … ”Hai șefu’ … așa ne știi? Ne aflăm în continuare la petrecerea de Revelion, unde avem ca meniu o gustare rece că-ți lasă gura apă și două gustări calde formate din: piept de rață cu sos de gutui, rulou de păstrăv cu somon și sos de creveți; mușchi de vită, la fel de bază cu sos de piper verde, …” ”știți șefu’, ca să nu murim de poftă; iar dupăăă … un desert delicios și băuturi incluse … de la carbogazoase, răcoritoare, la bere, tării … whisky, vin … ce mai … o întreagă «literatură» pentru toate vârstele.” ”Totul în ritm de muzică bună cu band-un hotelului și cu tradiționalul plugușor ”tras” de membrii Ansamblului Bihorul …, iar acum Doamnelor și domnilor … îl poftim în scenă pe cunoscutul și îndrăgitul cântăreț de muzică populară Cornel Borza. Să-l aplaudăm.”

Posibilități de party pentru toate generațiile ”Șefu’ vreau să-ți spun că-n această noapte am avut de ales între trei variante de petrecere a Revelionului: petrecerea pentru clienții adulți (printre care încercăm să ne numărăm și noi), care încă se mai desfășoară în două locații … sala de evenimente a complexului și restaurantul hotelului, …” ”un program special pentru copii, unde am putut urmări o trupă de actori de la teatrul de păpuși din Oradea și un magician … și vreau să spun că pe la orele 3-4 dimineața părinții trăgeau de copii să meargă la culcare … ”Unde s-a desfășurat acest eveniment? ”În Tavernă, … pentru ca un alt eveniment inedit să continue și la această oră … în Aqua Park-ul complexului, Revelionul la piscină …” ”Ce mai, șefu’ … e super tare, în costum de baie cu mai mulți DJ, cu baruri de preparat cocktail-uri, cu bufet rece și unul cald … cu Spuma Party, animatoare … ce mai, o petrecere pentru tineri, ca-n cluburi, astfel acoperindu-se toate vârstele și gusturile. Noi rămânem în continuare conectați la distracție, ca să mai prindem și alte elemente de distracție pe care să vi le transmitem.”

Proiecte mari de viitor Marca ”President”

Am revenit în redacție stimați cititori anunțându-vă că ne aflăm în plin Talk Show gazetăresc în care-l avem ca invitat pe managerul Complexului Turistic ”President”, Mitică Fechete. Domnule Fechete, aveți în vedere proiecte de extindere a complexului? ” Avem în plan noul proiect de dezvoltare, care cuprinde construirea unui restaurant select cu 480 de locuri și a unui nou hotel de 5 stele cu 76 de camere și cu săli de conferință. Proiectul a plecat de la ideea și nevoia de a extinde capacitatea restaurantului, pentru că ne-am tot extins pe partea de cazare, impunându-se să aducem lucrurile la zi și din punctul acesta de vedere.” Pe ce loc va fi dezvoltat amplasamentul? ”Pe locul actualului restaurant.” O dată de pornire a lucrărilor? ”Suntem pe fonduri europene, pe Programul Operațional Regional, avem deja avizul de eligibilitate și avizul tehnic … practic următorul pas ar trebui să fie doar o formalitate, semnarea contractului și licitația. Noi am intenționa să începem lucrările în luna martie a acestui an, dar … acest lucru depinde de cei de la AFIR (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale) când vor decide să facă următorul pas și-n funcție de asta avem două date: ori în mod optimist începem în martie; ori amânăm pe toamnă, cândva în lunile octombrie – noiembrie”. ”Șefu’ … șefu’ … ”Afdam și Cfaim cer legătura …”

Carnaval la Felix – Marca President Da băieți … ce s-a mai întâmplat? ”Ne aflăm în prima zi a noului an 2018, într-o lume a costumelor și măștilor de epocă, într-un carnaval organizat de gazde.” ”De fapt, după o noapte de distracție și de chef, ne-au ajuns trei ore de somn și o stacană mare cu moare de varză, pentru ca lumea să ne surâdă din nou, de astă dată în culori, …” ”adică în costume și măști care mai de care mai colorate.” ”Da, doamnelor și domnilor, … deoarece petrecerea de revelion e bine să continue între prieteni, gazdele ne-au invitat a servi celebrii cârnăciori, șunca și preparatele ardelenești, udate cu inconfundabila palincă de Bihor, sub acordurile band-ului hotelului, între hohotele de râs stârnite de umoristul Radu Moș, cu momente ”pigmentate” de muzică ușoară – populară, pentru ca cireașa de pe tort să fie gustată în acorduri de muzică țigănească; cu momente interactive și reconfortante, într-o petrecere fără pereche.”

Încheiere de sărbători cu ”Va urma”

”Ca să mai rămânem în zona petrecerilor cu prietenii, după plecarea unei ture de musafiri, pentru că pentru noi orice client este un musafir așteptat și drag, am primit vizita clienților care au sărbătorit Crăciunul pe rit vechi, în special a fraților noștri de peste Prut din Republica Moldova, dar și din zona Banatului, sârbi care sărbătoresc aceeași perioadă. Așa că pe data de 6 ianuarie… în ajun, am organizat o petrecere specifică, pentru cei cazați, oferind un meniu tradițional cu: gustare ardelenească (șuncă de casă, cârnați, jumări, caltaboș, brânză telemea) și piftie, pentru ca la felul doi să avem o combinație din preparate de porc, cu pui, cu gustare caldă, desert și bineînțeles … băuturi.” Petrecerea s-a dat tot în restaurant? ”Nu, în Tavernă, într-o atmosferă rustică cu muzică de petrecere și multe surprize, înșiși clienții sărbătoriți rămânând plăcut surprinși și mulțumindu-ne că ne-am gândit la ei și am organizat o astfel de petrecere a Crăciunului pe rit vechi. Și eu zic că acesta e specificul ”President-ului” și ceea ce ne aduce clienți; faptul că reușim să îmbinăm în mod fericit condițiile bune de cazare cu petrecerea, gastronomia, cu relaxarea și odihna; … adică clientul, când pleacă de aici, are senzația că e refăcut și pe plan psihic, fizic; are ocazia să iasă din rutina zilnică și cred că asta-i face pe oameni să revină … să-și dorească să revină la noi ca să se simtă cu adevărat PRESIDENT.

Valeriu Ioan