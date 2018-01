Primarul din Cămârzana la “Oameni şi Fapte”

În aceste vremuri viclene şi dificile care se răscolesc şi se agită pe zi ce trece, când amărăciunile toate ne împresoară şi când, răutăţile nu se mai sfârşesc, când simţim că puterile sufleteşti ne slăbesc, iată că la margine de judeţ şi ţară, pe frontiera cu Ucraina, acolo în Cămârzana există de câtva timp cel mai tânăr primar. Contrar stării vremurilor ce le trăim, Ionici Florin Dumitru rămâne optimist şi dornic mereu de a face tot ce-i stă în putinţă să ridice nivelul de trai al locuitorilor de acolo. De fapt cine-i acest primar? Nimic mai mult, decât un cetăţean al comunei, şcolit acolo sub oblăduirea unor dascăli pe care-i respectă şi azi (preotul paroh Gh. Pop şi soţia acestuia), continuând studiile superioare şi acum doctorand în anul II, om studios, ambiţios şi iubitor de oameni. Poate aceste calităţi i-au determinat pe locuitorii de acolo să-l voteze. După aproape un an am revenit la sediul Primăriei, găsindu-l puţin agitat pentru problemele notate pentru vineri, 12 ianuarie, o zi cu o agendă aglomerată, dar… şi-a făcut timp pentru emisiunea “Oameni şi Fapte” în care s-a încadrat de minune, având în faţă multiplele preocupări. Am aflat de frumoasele sărbători, pline de religiozitate, de datini şi obiceiuri frumoase ale locuitorilor din Cămârzana. Crăciunul şi Anul Nou înseamnă întregirea familiilor, pentru că jumătate din contribuabili sunt plecaţi în ţări primitoare unde muncesc cinstit şi se întorc cu bani cu care îşi construiesc case minunate. Chiar, le admiram pe drum, cu colegul meu Florin şi-i admiram cât de minunaţi gospodari sunt. Au venit la sărbători cu toţii, şi-au luat costumele lor, iar “Danţul din ciupercă” a schimbat cu totul faţa localităţii. Să nu credeţi că primarul Florin s-a retras. Îi stă bine în portul popular, cu tinereţea sa, cu felul lui de a fi! Felicitări! Din 2017 nu i-a rămas nimic de îndeplinit, a muncit mult, mai ales că organigrama nu e completă, lipsind omul-cheie, secretarul! Mă întreb, oare, proiectele de hotărâri trecute prin consiliu, pot forma ordinea de zi a sedinţelor de consiliu? Asta nu ştirbeşte cu nimic activitatea primarului Florin, care se bucură pentru fiecare reuşită, pentru rezolvarea cererilor locuitorilor. De la el nu se pleacă fără soluţie clară. Acolo nu se obişnuieşte să-i trimită de colo-colo! Primarul ne îndeamnă mereu să ne uităm cu alţi ochi la noi, pentru a recunoaşte starea inimii şi a minţii, starea sufletească în care ne aflăm, aruncând un ochi realist, mai puţin spre cele întunecate şi apăsătoare. De aceea, oamenii care au suprafeţe de teren cu pomi fructiferi au primit pentru cultivarea ecologică câte 600 – 800 euro/ha, un ajutor pentru care primarul s-a interesat şi s-a bucurat de satisfacţia cetăţenilor. Totuşi, autorităţile trebuie să intervină drastic pentru a reglementa situaţia terenului de sub şcoală şi grădiniţă, la fel şi cel de sub dispensarul medical. Nu se poate investi pentru refacerea şi întreţinerea acestor obiective “prioritare” ale guvernului până când ele nu devin proprietatea statului. S-au încheiat de mult retrocedările, dar… în judeţul nostru continuă şi orice ONG sau venit de aiurea are pretenţii, ştiindu-se că obiective ca şcoală, grădiniţă, spital nu se retrocedează, mai ales că timpul de depunere a actelor s-a încheiat cu ani în urmă! (vezi situaţia Spitalului TBC din Satu Mare). A fost bucuros primarul, lăudând consilierii că nu au mărit cu nimic taxele şi impozitele şi se vor descurca cu bugetul pe care-l are. Cu bucurie spunea că a rezolvat 45 de cazuri (dosare deja prăfuite) ale oamenilor care au primit actul de proprietate, deşi Legea fondului funciar încă e pe rol, nu numai acolo, ci în tot judeţul şi ţară. Mărturisesc înaintea lui Dumnezeu că sunt foarte onorat pentru amabila discuţie cu Ionici Florin Dumitru, primar atât de tânăr, dar atât de experimentat! Este un om de mare viitor! A fost un prilej de destăinuire, uitând că suntem în faţa camerei, instrument atât de drept, de cinstit! Asemenea primar tânăr este ca ivirea unei comete necalculate pe orizontul tăcut şi liniştit al Oaşului. Am constatat la Florin că îşi iubeşte neamul, locurile copilăriei, ale adolescenţei şi maturităţii considerând că din postura de primar îşi poate servi, ajuta semenii! Nu acceptă relele şi le demască. Se documentează, se zbate, aleargă pe la instituţii, studiază şi analizează cu obiectivitate.

Teodor Curpaş