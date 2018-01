PROIECT. Muzeul Județean va fi reabilitat integral. Dacă consilierii județeni sunt de acord

Muzeul Județean Satu Mare ar putea fi reabilitat în scurt timp, prin intermediul unui proiect transfrontalier, asta doar dacă membrii Consiliului Județean vor fi de acord.

În ședința de astăzi, unul dintre proiectele de hotărâre ce vor fi dezbătute este și cel referitor la proiectul ”Easydoor – Easyng Acces to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului.

Proiectul trebuie depsu pentru aprobarea finanțării până la data de 15 ianuarie, astfel că proiectul de hotărâre cu privire la acesta a fost inclus spre aprobare în cadrul ședinței extraordinare de astăzi, prima din acest an, a Consiliului Județean.