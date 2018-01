Radu V. Trandafir, primarul din Apa – la NVTV!

Acesta este primarul care “ce are în guşă – şi-n căpuşă!”, primarul conştient de menirea lui în fruntea unei comunităţi cu multe nume devenite istorice. La “Oameni şi Fapte”, primarul Radu s-a dovedit a fi omul stăpân pe el, mândru de ce a realizat în 2017 şi dornic să facă mai mult în 2018, deşi bugetul comunei este “zero”. De ce? Cu bani europeni a angajat firma care să realizeze introducerea apei şi canalizării, firmă care a intrat în insolvenţă, iar banii rămaşi au fost retraşi, primăria şi comuna rămânând “cu ochii în soare!”. Aşa-s legile, făcute de unii care, printre certurile interminabile, lasă cinci minute să facă legi! Este un adevăr care doare. Şi totuşi, la Apa, Consiliul Local nu s-a gândit o clipă să mărească taxele şi impozitele, omul fiind pentru ei capitalul cel mai de preţ! Şi când mă gândesc la sătmăreni care scot din buzunar sume la care n-au visat pentru plata taxelor şi impozitelor! Nici la Cămârzana şi nici la Apa, primarii nu pot percepe aşa ceva. De ce la noi se poate? Mi-a plăcut atitudinea primarului Radu Trandafir privind ziua de 16 decembrie, ziua de “Adio pentru regele României”, spunând că s-a demonstrat în faţa întregii lumi că românii ştiu să aprecieze valorile şi au fost nechemaţi zeci de mii de oameni care şi-au plâns regele. Acum îşi dă seama primarul din Apa că regele nu s-a putut reîntoarce după 90` acasă, deşi era cetăţean al României şi cetăţenia n-o poate lua nimeni! În general, în comuna Apa s-au rezolvat multe probleme, rămânând pe agendă 12 km de drumuri care sunt pietruite şi trebuie asfaltate. Mai rămâne şcoala şi grădiniţa din Someşeni, clădiri ce trebuie reparate! (Doar învăţământul este o prioritate naţională!) Sigur, primarul s-a arătat foarte îngrijorat de soarta acestor clădiri atât de necesare pentru copiii de acolo. Primarul a adus mulţumiri consilierilor locali, care au înţeles să fie reprezentanţii populaţiei care i-a ales, nefăcând o altă politică decât cea a populaţiei! Toate proiectele au fost votate întotdeauna fără a exista împotriviri sau abţineri. Ce lucru frumos! Este un consiliu în care nu există divergenţe! (Din nou, compar cu Consiliul Local din Satu Mare!). Acolo, în Apa, activităţile dedicate anului 2018, anul Centenarului Marii Uniri, au început din 2017, iar pe parcursul acestui an se demonstrează că sunt vrednici urmaşi ai lui Vasile Lucaciu. Sunt pregătiţi şi se mai lucrează la multe surprize pe raza comunei Apa, la Casa memorială a lui V. Lucaciu, acest tribun al românilor, cinstit de locuitori, de judeţ şi de ţară! La Apa, cultura nu este suferindă, acolo şcoala, casa de cultură, tot ce-i legat de V. Lucaciu, pictorul Nicolae Pop, populaţia cu păstrarea tradiţiilor, toţi lucrează “la unison” şi sunt mândri de ceea ce fac! La Apa, atmosfera din primărie este atât de civilizată, de bun simţ, de respect faţă de oameni! Oamenii din localitate sunt deprimaţi de odioasa crimă de pe teritoriul localităţii şi nu pot concepe aşa ceva, fapt cu care nu s-au mai întâlnit! Întâlnirile primarului cu comisiile din consiliu, cu locuitorii, cu credincioşii, înseamnă foarte mult. Oamenii ştiu să-i mulţumească primarului pentru preocupările lui şi este destul un simplu “mulţumim!”. Am discutat multe lucruri cu Radu Trandafir şi am constatat că doreşte, prin tot ceea ce face şi prin tot ce şi-a propus, să ducă la creşterea nivelului de trai. A pus la cale o cooperativizare, cu rezultate optime de valorificare a produselor lor. Sunt sigur că primăria va fi ajutată de judeţ pentru a trece peste acest “hop” cu bugetul!

Teodor Curpaş