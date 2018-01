Samuraii, cu gândul la Jocurile Olimpice de Tineret din Argentina!

Anul 2017 a fost un an bun din toate punctele de vedere pentru cei de la Samuraiul. Președintele samurailor, Magoș Robert, a vorbit despre situația de la AJKarate și Samuraiul:

”Avem foarte multi sportivi de valoare, de la mic la mare. S-a reusit atragerea a numerosi sponsori care au ajutat la buna desfasurare a clubului. S-au obtinut parteneriate cu Inspectoratul Scolar Judetean si cu firmele AquaStar si Saman Sport Romania. S-a organizat pentru prima data Olimpiada Scolara de catre Asociatia Judeteana de Karate unde toti sportivii de la sectiile din Satu Mare si Lazuri din cadrul CS Samuraiul au participat si au adus numeroase medalii. Ca si noutate, sportivii au reprezentat scoala lor de provenienta. Totodata a fost si o selectie pentru lotul de karate al Judetului Satu Mare (cea Olimpica) la care au fost selectati mai multi sportivi de la Samuraiul. Am avut parte de Campionatele Judetene, examene de centuri, cupe internationale, Campionate Mondiale etc. Desi nu am ajuns peste tot unde ne-am dorit, am reusit sa trimitem cel mai bine pregatit sportiv din lot la cel mai important eveniment din lume – CM. E vorba de Vida Armin, un sportiv de mare perspectiva , el participând la CM de karate, proba kumite individual – 75 kg, la juniori . Un Campionat Mondial foarte greu din toate punctele de vedere, mai ales ca la o categorie o tara a putut sa inscrie doar 2 sportiv /tara. Aici s-a obtint un binemeritat loc 5! Anual se desemneaza de catre Asociatia Judeteana de Karate –KARATEKA ANULUI 2017- din judetul Satu Mare, asadar acest titlu a fost obtinut de catre Vida Armin de la sectia de karate din com. Lazuri –CS Samuraiul unde îi are ca si antrenori pe Magos Robert si Filer Ivan. ”