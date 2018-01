Simona Halep, în sferturi la Shenzhen

Simona Halep a invins-o in trei seturi pe chinezoaica Ying-Ying Duan in optimile de la Shenzhen dupa un meci de trei seturi incheiat in 97 de minute.Halep s-a impus cu 3-6, 6-2, 6-1 si va juca in sferturile de finala cu bielorusa Aryna Sabalenka, cea care o elimina in prima runda pe Monica Niculescu.Prin calificarea in sferturile de la Shenzhen Halep este sigura ca nu mai poate pierde primul loc in clasamentul mondial pana la inceputul Australian Open, in 15 ianuarie.O eventuala eliminare in optimi la Shenzhen i-ar fi deschis calea danezei Caroline Wozniacki spre revenirea in fruntea ierarhiei WTA. Wozniacki era obligata sa castige turneul de la Auckland pentru a o depasi pe Halep.

Bogdan, eliminata de Pliskova Ana Bogdan a parasit turneul de la Shenzhen in faza optimilor de finala, invinsa in doua seturi de Krystina Pliskova, cu 6-4, 7-6 (3).Astfel, tabloul sferturilor arata in felul urmator:Halep – ZabalenkoBegu – BabosSiniakova – Kr.PliskovaSharapova – Dyas

”Am foame mare de trofee!” Simona Halep este calificata in sferturile de la Shenzhen, turneu de 750.000 de dolari, pe care l-a mai castigat in urma cu trei ani.Sigura de primul loc in clasamentul WTA la inceputul Australian Open de pe 15 ianuarie, Halep a oferit o declaratie care ii tradeaza intentiile in 2018. “Am stiut ca trebuie sa stau foarte bine pe picioare, sa-mi gasesc ritmul, sa stau foarte aproape de linia de fund si sa deschid unghiurile. Nu a fost usor, a fost un meci greu. Da, am foame de trofee, dar deocamdata nu ma gandesc la titlu. Trebuie sa intru in urmatorul meci si sa castig”, a spus Halep la cald dupa victoria cu Duan. Prin victoria obtinuta miercuri Halep a risipit orice urma de emotie in ceea ce priveste apararea primului loc in ierarhia mondiala, pozitie amenintata de daneza Caroline Wozniacki.