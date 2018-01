Spitalul TBC nu poate fi în pericol!

Am citit cu stupoare scurtul material din “Gazetă” care ne informa pe noi, sătmărenii, că vom pierde Spitalul TBC, azi Spitalul de Pneumoftiziologie, de care beneficiază atât de mulţi oameni afectaţi de această boală parşivă (mulţi foşti mineri, rămaşi cu urmări, cu sechele în urma muncii în mină, alţii cu boli de plămâni care pot deveni grave şi foarte grave!). Sigur, personalul de acolo, temeinic pregătit, cu dăruire şi pasiune a transformat spitalul într-o unitate cu adevărat primitoare. Toţi le mulţumim! Am fost consilier 12 ani şi pe atunci se vorbea de retrocedări. S-au “retrocedat” tot felul de clădiri, chiar şi unităţi de învăţământ.Se spune că au fost construite de “x” grof sau “x” evreu plecat aiurea. Toate au fost construite cu sudoarea acestui popor şi nimic nu s-a adus din afară. Chiar şi şvabii plecaţi au primit bani pe clădirile lor, pe casele din Şandra, Beltiug etc. şi acum se întorc şi cer statului român despăgubiri şi bani pentru terenuri. Au plecat, să fie cu sănătate şi să vină în vizită, că nu mai au cetăţenie română, că au renunţat la ea! Ţara asta nu poate deveni o “vacă de muls” pentru oricine, pentru unii care caută şi fac documente false pentru a acapara tot ce-i bun aici. Eu n-am încredere în comisia din Bucureşti. De când ei decid asupra clădirilor din oraşul nostru. Sunt nişte funcţionari şi atâta tot! De noi nu-şi poate bate joc nimeni, că suntem oameni harnici, stăpâni pe noi, iar conducătorii aleşi să ţină la bunurile acestui popor! Astfel, îi punem să dea socoteală şi vai ce se întâmplă când “poporul suveran” îşi cere drepturile! (O spunea clar IPS Justinian, Dumnezeu să-l odihnească în Pacea Sa!).Am citit cu stupoare scurtul material din “Gazetă” care ne informa pe noi, sătmărenii, că vom pierde Spitalul TBC, azi Spitalul de Pneumoftiziologie, de care beneficiază atât de mulţi oameni afectaţi de această boală parşivă (mulţi foşti mineri, rămaşi cu urmări, cu sechele în urma muncii în mină, alţii cu boli de plămâni care pot deveni grave şi foarte grave!). Sigur, personalul de acolo, temeinic pregătit, cu dăruire şi pasiune a transformat spitalul într-o unitate cu adevărat primitoare. Toţi le mulţumim! Am fost consilier 12 ani şi pe atunci se vorbea de retrocedări. S-au “retrocedat” tot felul de clădiri, chiar şi unităţi de învăţământ.Se spune că au fost construite de “x” grof sau “x” evreu plecat aiurea. Toate au fost construite cu sudoarea acestui popor şi nimic nu s-a adus din afară. Chiar şi şvabii plecaţi au primit bani pe clădirile lor, pe casele din Şandra, Beltiug etc. şi acum se întorc şi cer statului român despăgubiri şi bani pentru terenuri. Au plecat, să fie cu sănătate şi să vină în vizită, că nu mai au cetăţenie română, că au renunţat la ea! Ţara asta nu poate deveni o “vacă de muls” pentru oricine, pentru unii care caută şi fac documente false pentru a acapara tot ce-i bun aici. Eu n-am încredere în comisia din Bucureşti. De când ei decid asupra clădirilor din oraşul nostru. Sunt nişte funcţionari şi atâta tot! De noi nu-şi poate bate joc nimeni, că suntem oameni harnici, stăpâni pe noi, iar conducătorii aleşi să ţină la bunurile acestui popor! Astfel, îi punem să dea socoteală şi vai ce se întâmplă când “poporul suveran” îşi cere drepturile! (O spunea clar IPS Justinian, Dumnezeu să-l odihnească în Pacea Sa!). Fundaţiile de caritate să facă acte de caritate nu prin retrocedări, ci prin munca lor de zi cu zi şi nu-s făcute pentru a dispune soarta unei clădiri sau a alteia de interes al comunităţii. Dacă aşa procedează, aceste ONG-uri nu vor mai primi sprijin de nicăieri! Să se ştie că nu ne interesează valorile imobilului Spitalului nostru, ci ne interesează sumele afectate pentru punerea la punct al prezentului imobil, atât de util mie, ţie şi vouă, aleşii neamului! Să nu se mai facă expertize şi contraexpertize pe bunurile care aparţin statului român – se cheltuiesc bani şi se consumă nervi şi energie. Un cuvânt puternic în cauza “retrocedării” Spitalului TBC îl are Consiliul Local şi Consiliul Judeţean. Într-o emisiune vom arăta toată corespondenţa şi actele privind această “retrocedare”. Înseamnă că toată viaţa sătmărenii trebuie să trăiască emoţii că nu s-a încheiat capitolul “retrocedări”? Până când poate dăinui această mârşavă ilegalitate? Orice fundaţie poate cere clădiri pe care le vor şi când vor. Asta nu-i ţara lui “Papură-vodă” care nu-i guvernată. Ne-am ales conducătorii să ne conducă, să ne apere şi să ocrotească bunurile subterane şi cele terestre ale acestui neam oropsit şi lovit de-a lungul veacurilor! Acest popor vrea să trăiască în linişte, pace şi înţelegere! Altfel, ştiţi că mămăliga poate exploda! Nu ştiam ce le lipseşte sătmărenilor, sau mai bine spus, ce au sătmărenii în plus şi nu mai are nevoie de el – Spitalul TBC! Este acest spital cel mai util nu numai pentru municipiu, ci pentru întreg judeţul! Nu cred că un director la un astfel de obiectiv trebuie să-şi facă nervi pentru a apăra clădirea! Are de făcut multe lucruri bune pentru populaţie şi le face cu multă competenţă…şi-i mulţumim! Nu sunteţi singur, d-le director, aveţi presa, televiziunea şi aleşii alături de Dvs, aveţi marea masă de oameni a acestui judeţ, care nu permitem nici cel puţin discuţii despre “retrocedări” care au fost încheiate!

Teodor Curpaş