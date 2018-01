Un nou transfer anunţat la CFR Cluj

Presedintele Iuliu Muresan a spus, marti, intr-o emisiune televizata ca liderul din Liga 1 Betano va mai efectua cel putin un transfer in aceasta iarna. “Vom mai face transferuri in aceasta iarna si pot sa spun ca va mai veni un strain, pe 12 ianuarie, direct in cantonament”, a spus Muresan la postul Pro X. Cei de la CFR Cluj nu si-au luat gandul de la Alexandru Ionita II, dar Muresan spune ca nu s-a ajuns la un numitor comun cu Astra pentru suma de transfer. “Avem buget si pentru transferul lui Ionita, dar momentan este o diferenta de cateva sute de mii de euro intre ce avem noi si ce-si doreste Astra”, a adaugat presedintele formatiei din Gruia. Intre timp Ionita a fost scos din lotul Astrei si trimis sa se antreneze la echipa a doua, in timp ce presedintele Dani Coman a declarat public ca pe numele jucatorului n-a venit nicio oferta reala.