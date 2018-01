Wizz Air face precizări. Ce s-a întâmplat la Bergamo

Compania aeriană Wizz Air face precizări în legătură cu anularea zborului din data de 1 ianuarie de la Bergamo spre Cluj Napoca. Mai mulți pasageri din Satu Mare au avut de suferit din această cauză.

”Zborul Wizz Air W6 3382 de la Bergamo la Cluj-Napoca, din 1 ianuarie, a fost anulat din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile (ceata) la aeroportul din Cluj. Pasagerii sunt tratati conform regulamentelor in vigoare si politicii Wizz Air si li se asigura apa, gustari si cazare sau decontarea cheltuielilor in baza facturilor, intr-o limita rezonabila. Toti pasagerii sunt reprogramati gratuit sau li se ramburseaza banii integral. Facem tot ce este posibil ca sa tinem pasagerii informati si sa le oferim asistenta. Desi conditiile meteo sunt in afara controlului companiei, Wizz Air isi cere scuze tuturor pasagerilor afectati pentru orice inconveniente cauzate”, se arată într-un comunicat remis de Wizz Air.

Materialul apărut în GNV care a determinat precizările fpcute de Wizz Air îl puteți citi AICI